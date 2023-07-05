Взрыв в суде Киева - есть пострадавшие

Полицейские и медики возле здания Шевченковского суда. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

В среду, 5 июля, в здании Шевченковского суда прогремел взрыв. Известно, что есть пострадавшие.

Об этом сообщают "Грати".

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Пострадавшие после взрыва

В сообщении говорится, что из здания суда вынесли несколько человек на носилках. При этом в Офисе Генерального прокурора подтвердили информацию о двух пострадавших.

Что сказали в Офисе Генпрокурора

Офис Генпрокурора сообщает, что в Шевченковской окружной прокуратуре Киева началось предварительное следствие по обстоятельствам попытки подсудимого сбежать из-под стражи. Известно, что способом, которым он попытался это сделать, мог поставить под угрозу жизни многих людей.

До текущего момента выявлено, что подозреваемый, привезенный в суд для участия в заседании, решил попытаться сбежать, находясь в туалете. В процессе попытки побега он использовал неопознанное взрывное устройство.

В данный момент он укрылся внутри помещения для сопровождения подсудимых, и принимаются действия для его задержания.

Напомним, что в среду, 5 июля в здании Шевченковского суда в Киеве прогремел взрыв. Игорь Гуменюк, который был обвинен в совершении теракта 31 августа 2015 года, взорвал три гранаты в конвойном помещении, затем захватил пистолет и взял конвоира в качестве заложника.