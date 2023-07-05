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Вибухи у Шевченківському суді: стало відомо про постраждалих

5 липня 2023 19:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибух у суді Києва – є постраждалі
Поліцейські та медики біля будівлі Шевченківського суду. Фото: Стас Юрченко, Ґрати
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 5 липня, у будівлі Шевченківського суду пролунав вибух. Відомо, що є  постраждалі.

Про це повідомляють "Ґрати".

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У повідомленні йдеться, що з будівлі суду винесли кількох людей на ношах. При цьому в Офісі Генерального прокурора підтвердили інформацію про двох постраждалих.

Що сказали в Офісі Генпрокурора

Офіс Генпрокурора повідомляє, що у Шевченківській окружній прокуратурі Києва розпочалося попереднє слідство за обставин спроби підсудного втекти з-під варти. Відомо, що у спосіб, яким він спробував це зробити, міг поставити під загрозу життя багатьох людей.

До поточного моменту виявлено, що підозрюваний, привезений до суду для участі у засіданні, вирішив спробувати втекти, перебуваючи у туалеті. У процесі спроби втечі він використав невідомий вибуховий пристрій.

На цей час він сховався всередині приміщення для супроводу підсудних, і вживаються дії для його затримання.

Нагадаємо, що в середу, 5 липня, у будівлі Шевченківського суду в Києві прогримів вибух. Ігор Гуменюк, якого звинуватили у здійсненні теракту 31 серпня 2015 року, підірвав три гранати в конвойному приміщенні, потім захопив пістолет і взяв конвоїра як заручника.

 

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