Вибух у суді Києва – є постраждалі

Поліцейські та медики біля будівлі Шевченківського суду. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

У середу, 5 липня, у будівлі Шевченківського суду пролунав вибух. Відомо, що є постраждалі.

Про це повідомляють "Ґрати".

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Постраждалі після вибуху

У повідомленні йдеться, що з будівлі суду винесли кількох людей на ношах. При цьому в Офісі Генерального прокурора підтвердили інформацію про двох постраждалих.

Що сказали в Офісі Генпрокурора

Офіс Генпрокурора повідомляє, що у Шевченківській окружній прокуратурі Києва розпочалося попереднє слідство за обставин спроби підсудного втекти з-під варти. Відомо, що у спосіб, яким він спробував це зробити, міг поставити під загрозу життя багатьох людей.

До поточного моменту виявлено, що підозрюваний, привезений до суду для участі у засіданні, вирішив спробувати втекти, перебуваючи у туалеті. У процесі спроби втечі він використав невідомий вибуховий пристрій.

На цей час він сховався всередині приміщення для супроводу підсудних, і вживаються дії для його затримання.

Нагадаємо, що в середу, 5 липня, у будівлі Шевченківського суду в Києві прогримів вибух. Ігор Гуменюк, якого звинуватили у здійсненні теракту 31 серпня 2015 року, підірвав три гранати в конвойному приміщенні, потім захопив пістолет і взяв конвоїра як заручника.