Взрывы в суде Киева: ГБР сообщила подозрение пяти полицейским

Правоохранители возле Шевченковского суда Киева. Фото: скриншот

Государственное бюро расследований в сокращенные сроки выявило причины происшествия в Шевченковском суде Киева 5 июля 2023 года. Тогда в здании суда звучали взрывы.

Об этом сообщает ГБР.

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В ходе комплексных экспертиз были обнаружены следы взрывчатых веществ в камере задержанного, которые совпадают с теми, что вызвали взрыв.

Вследствие недостаточной должностной бдительности пятерых правоохранителей, осужденный, умудрившийся ранить нескольких полицейских при помощи взрывов, ушел от жизни.

Оказалось, что задержанный долгий период готовил план по своему освобождению. Его соучастники под видом медикаментов передавали ему элементы для создания взрывчатых устройств в изолятор. Осужденный создал несколько самопальных взрывных механизмов и "пояс шахида", имея в виду их активацию в суде и последующий побег во время общего хаоса.

Выяснилось, что ответственные служащие СИЗО и Нацгвардии допустили просчет, не проведя должного обыска у осужденного и не осмотрев его личные вещи. В камере, где он находился, были найдены следы взрывчатки, среди которых и гексоген, аналогичный тому, что применялся в Шевченковском суде.

Сейчас пятерым сотрудникам сообщили подозрение. Троим сотрудникам СИЗО грозит от двух до пяти лет лишения свободы за недостаточную бдительность на службе.

Напомним, к вечеру 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.