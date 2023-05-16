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"Отбылись легким испугом": как выглядит место взрыва в Киевском зоопарке

16 мая 2023 12:10
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Взрыв в Киевском зоопарке: пострадавший
Место взрыва в зоопарке. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На территории Киевского зоопарка ночью 16 мая во время воздушной тревоги произошел взрыв. В результате никто не пострадал, для части животных и птиц проводят антистрессовые мероприятия.

Что пострадало в зоопарке и как выглядит место взрыва, эксклюзивно узнало Новини.LIVE.

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"Нет воронки какой-то, просто ломаные ветки. Во время ливней и сильного ветра такое случается каждую неделю. К счастью, все упало в такое место, где ночью никого нет. На плитку, которая даже не разбилась. Обломки забрали правоохранители", — рассказали эксклюзивно для Новини.LIVE в пресс-службе Киевского зоопарка.

По словам работников, ночью в зоопарке находились только охранники. Ни один из них не находился у места взрыва.

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Повреждены деревья в Киевском зоопарке. Фото: Новини.LIVE
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Последствия взрыва в Киевском зоопарке. Фото: Новини.LIVE
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Место взрыва в столичном зоопарке 16 мая. Фото: Новини.LIVE
Київський зоопарк після ракетної атаки 16 травня
Киевский зоопарк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Новости.LIVE узнало, какие животные оказались у эпицентра взрыва. А также стало известно, как животные преодолевают стресс после происшествия.

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