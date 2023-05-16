Вибух у Київському зоопарку: що постраждало

"Відбулися легким переляком": як виглядає місце вибуху у Київському зоопарку
На території Київського зоопарку вночі 16 травня під час повітряної тривоги стався вибух. В результаті ніхто не постраждав, для частини тварин та птахів проводять антистресові заходи.
Що постраждало в зоопарку і як виглядає місце вибуху, ексклюзивно дізналося Новини.LIVE.
"Нема вирви якоїсь, просто ламані гілки. Під час злив і сильного вітру таке трапляється кожен тиждень. На щастя, все впало в таке місце, де вночі нікого немає. На плитку, яка навіть не розбилася. Уламки забрали правоохоронці", — розповіли ексклюзивно для Новини.LIVE у пресслужбі Київського зоопарку.
За словами працівників, вночі у зоопарку перебували лише охоронці. Жоден з них не був біля місця вибуху.
Нагадаємо, Новини.LIVE дізналося, які тварини опинилися біля епіцентру вибуху. А також стало відомо, як тварини долають стрес після події.