Вибух у Київському зоопарку: що постраждало

Місце вибуху в зоопарку. Фото: Новини.LIVE

На території Київського зоопарку вночі 16 травня під час повітряної тривоги стався вибух. В результаті ніхто не постраждав, для частини тварин та птахів проводять антистресові заходи.

Що постраждало в зоопарку і як виглядає місце вибуху, ексклюзивно дізналося Новини.LIVE.

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"Нема вирви якоїсь, просто ламані гілки. Під час злив і сильного вітру таке трапляється кожен тиждень. На щастя, все впало в таке місце, де вночі нікого немає. На плитку, яка навіть не розбилася. Уламки забрали правоохоронці", — розповіли ексклюзивно для Новини.LIVE у пресслужбі Київського зоопарку.

За словами працівників, вночі у зоопарку перебували лише охоронці. Жоден з них не був біля місця вибуху.

Пошкоджені дерева у Київському зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки вибуху у Київському зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Місце вибуху у столичному зоопарку 16 травня. Фото: Новини.LIVE

Київський зоопарк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Новини.LIVE дізналося, які тварини опинилися біля епіцентру вибуху. А також стало відомо, як тварини долають стрес після події.