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"Відбулися легким переляком": як виглядає місце вибуху у Київському зоопарку

16 травня 2023 12:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вибух у Київському зоопарку: що постраждало
Місце вибуху в зоопарку. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На території Київського зоопарку вночі 16 травня під час повітряної тривоги стався вибух. В результаті ніхто не постраждав, для частини тварин та птахів проводять антистресові заходи. 

Що постраждало в зоопарку і як виглядає місце вибуху, ексклюзивно дізналося Новини.LIVE.

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"Нема вирви якоїсь, просто ламані гілки. Під час злив і сильного вітру таке трапляється кожен тиждень. На щастя, все впало в таке місце, де вночі нікого немає. На плитку, яка навіть не розбилася. Уламки забрали правоохоронці", — розповіли ексклюзивно для Новини.LIVE у пресслужбі Київського зоопарку. 

За словами працівників, вночі у зоопарку перебували лише охоронці. Жоден з них не був біля місця вибуху. 

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Пошкоджені дерева у Київському зоопарку. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки вибуху у Київському зоопарку. Фото: Новини.LIVE
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Місце вибуху у столичному зоопарку 16 травня. Фото: Новини.LIVE
Київський зоопарк після ракетної атаки 16 травня
Київський зоопарк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Новини.LIVE дізналося, які тварини опинилися біля епіцентру вибуху. А також стало відомо, як тварини долають стрес після події

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