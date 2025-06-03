Дело об откатах Киевзеленстроя — подозревают еще двух подрядчиков

Полиция расследует дело. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В деле о коррупции, в которой замешаны руководители Киевзеленстроя, правоохранители объявили подозрение еще двум лицам. Злоумышленники наладили схему для получения "откатов" от предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 3 июня.

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Прокуратура подозревает в коррупции по предварительному согласию руководителя одного из районных коммунальных предприятий Киева. По данным следствия, он выступил представителем одного из подрядчиков и помогал ему выигрывать тендеры Киевзеленстроя. Также мужчина должен был передать руководству предприятия более 1 миллиона гривен.

Также правоохранители разоблачили еще одного подрядчика, который согласился платить коммунальщикам за его победу в тендерах. Таким образом мужчине тоже объявили подозрение за попытку взятки должностному лицу.

В прокуратуре напоминают, что в деле о создании руководителями преступной организации для получения 15% "откатов" от подрядчиков подозревают семь человек. Среди них — руководитель Киевзеленстроя и его первый заместитель, которые настроили механизм получения средств от предпринимателей; заместитель начальника одного из управлений Киевзеленстроя и руководители четырех предприятий-подрядчиков, которые согласились выплачивать взятки.

Напомним, что в расследовании проекта Новини.LIVE "Наша справа" мы узнавали, как грабят Киев на озеленении и что скрывают декларации руководства. Узнать больше о деле можно на нашем YouTube.