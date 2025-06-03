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"Відкати" Київзеленбуду — у корупції підозрюють ще двох осіб

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Дата публікації: 3 червня 2025 12:20
Справа про відкати Київзеленбуду — підозрюють ще двох підрядників
Поліція розслідує справу. Фото: kyiv.gp.gov.ua

У справі про корупцію, в якій замішані керівники Київзеленбуду, правоохоронці оголосили підозру ще двом особам. Зловмисники налагодили схему для отримання "відкатів" від підприємців.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 3 червня.

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Прокуратура підозрює в корупції за попередньої згоди керівника одного з районних комунальних підприємств Києва. За даними слідства, він виступив представником одного з підрядників та допомагав йому вигравати тендери Київзеленбуду. Також чоловік мав передати керівництву підприємства понад 1 мільйон гривень.

Також правоохоронці викрили ще одного підрядника, який погодився платити комунальникам за його перемогу в тендерах. Таким чином чоловіку теж оголосили підозру за спробу хабаря службовій особі.

У прокуратурі нагадують, що у справі про створення керівниками злочинної організації для отримання 15% "відкатів" від підрядників підозрюють сім людей. Серед них —  керівник Київзеленбуду та його перший заступник, які налаштували механізм отримання коштів від підприємців; заступник начальника одного з управлінь Київзеленбуд та керівники чотирьох підприємств-підрядників, що погодилися виплачувати хабарі.

Нагадаємо, що в розслідуванні проєкту Новини.LIVE "Наша справа" ми дізнавалися, як грабують Київ на озелененні та що приховують декларації керівництва. Дізнатися більше про справу можна на нашому YouTube.

Київ тендер корупція поліція підприємства благоустрій
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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