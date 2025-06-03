Справа про відкати Київзеленбуду — підозрюють ще двох підрядників

Поліція розслідує справу. Фото: kyiv.gp.gov.ua

У справі про корупцію, в якій замішані керівники Київзеленбуду, правоохоронці оголосили підозру ще двом особам. Зловмисники налагодили схему для отримання "відкатів" від підприємців.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 3 червня.

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Прокуратура підозрює в корупції за попередньої згоди керівника одного з районних комунальних підприємств Києва. За даними слідства, він виступив представником одного з підрядників та допомагав йому вигравати тендери Київзеленбуду. Також чоловік мав передати керівництву підприємства понад 1 мільйон гривень.

Також правоохоронці викрили ще одного підрядника, який погодився платити комунальникам за його перемогу в тендерах. Таким чином чоловіку теж оголосили підозру за спробу хабаря службовій особі.

У прокуратурі нагадують, що у справі про створення керівниками злочинної організації для отримання 15% "відкатів" від підрядників підозрюють сім людей. Серед них — керівник Київзеленбуду та його перший заступник, які налаштували механізм отримання коштів від підприємців; заступник начальника одного з управлінь Київзеленбуд та керівники чотирьох підприємств-підрядників, що погодилися виплачувати хабарі.

Нагадаємо, що в розслідуванні проєкту Новини.LIVE "Наша справа" ми дізнавалися, як грабують Київ на озелененні та що приховують декларації керівництва. Дізнатися більше про справу можна на нашому YouTube.