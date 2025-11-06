Видео
Восстановление документов — кто из киевлян получит льготы

Восстановление документов — кто из киевлян получит льготы

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 17:06
обновлено: 17:06
Сколько стоит восстановление документов в Киеве для людей, пострадавших от войны
Человек с документами. Фото: Freepik

Сегодня Киевсовет принял решение освободить пострадавших киевлян от уплаты 70% стоимости услуг по восстановлению документов. "За" проголосовали 85 депутатов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 6 ноября.

Восстановление документов может стать бесплатным

Решение о 70% скидке для оформления документов касается киевлян, пострадавших в результате российской агрессии.

Со временем будет возможность изменить на полностью бесплатное получение документов.

Дело в том, что 70% оплаты за административные услуги зачислялось в бюджет общины. От этих средств как раз сегодня отказался Киевсовет.

Остальные 30% идут в государственный бюджет.

В Киевской городской военной администрации, которая и инициировала решение об отмене 70%, отметили, что уже также есть наработанные изменения, об отмене 30%, которые идут в бюджет. Однако они еще проходят согласование с центральными органами исполнительной власти.

Напомним, сегодня Киевсовет также принял решение о бесплатном питании для некоторых детей.

Также поступило предложение сделать проезд в метро бесплатным.

Киев КГГА Киевсовет документы война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
