Сколько стоит восстановление документов в Киеве для людей, пострадавших от войны

Сегодня Киевсовет принял решение освободить пострадавших киевлян от уплаты 70% стоимости услуг по восстановлению документов. "За" проголосовали 85 депутатов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 6 ноября.

Решение о 70% скидке для оформления документов касается киевлян, пострадавших в результате российской агрессии.

Со временем будет возможность изменить на полностью бесплатное получение документов.

Дело в том, что 70% оплаты за административные услуги зачислялось в бюджет общины. От этих средств как раз сегодня отказался Киевсовет.

Остальные 30% идут в государственный бюджет.

В Киевской городской военной администрации, которая и инициировала решение об отмене 70%, отметили, что уже также есть наработанные изменения, об отмене 30%, которые идут в бюджет. Однако они еще проходят согласование с центральными органами исполнительной власти.

Напомним, сегодня Киевсовет также принял решение о бесплатном питании для некоторых детей.

Также поступило предложение сделать проезд в метро бесплатным.