Скільки коштує відновлення документів в Києві для людей, які постраждали від війни

Відновлення документів — хто з киян отримає пільги
Сьогодні Київрада ухвалила рішення звільнити постраждалих киян від сплати 70% вартості послуг з відновлення документів. "За" проголосували 85 депутатів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 6 листопада.
Відновлення документів може стати безкоштовним
Рішення щодо 70% знижки для оформлення документів стосується киян, які постраждали внаслідок російської агресії.
З часом буде можливість змінити на повністю безкоштовне отримання документів.
Справа в тому, що 70% сплати за адміністративні послуги зараховувалося до бюджету громади. Від цих коштів якрз сьогодні відмовилась Київрада.
Решта 30% йдуть до державного бюджету.
У Київській міській військовій адміністрації, яка і ініціювала рішення про відміну 70%, зазначили, що вже також є напрацьовані зміни, щодо відміни 30%, які йдуть до бюджету. Проте вони ще проходять погодження з центральними органами виконавчої влади.
Нагадаємо, сьогодні Київрада також ухвалила рішення щодо безкоштовного харчування для деяких дітей.
Також надійшла пропозиція зробити проїзд у метро безкоштовним.
