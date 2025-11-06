Скільки коштує відновлення документів в Києві для людей, які постраждали від війни

Людина з документами. Фото: Freepik

Сьогодні Київрада ухвалила рішення звільнити постраждалих киян від сплати 70% вартості послуг з відновлення документів. "За" проголосували 85 депутатів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 6 листопада.

Рішення щодо 70% знижки для оформлення документів стосується киян, які постраждали внаслідок російської агресії.

З часом буде можливість змінити на повністю безкоштовне отримання документів.

Справа в тому, що 70% сплати за адміністративні послуги зараховувалося до бюджету громади. Від цих коштів якрз сьогодні відмовилась Київрада.

Решта 30% йдуть до державного бюджету.

У Київській міській військовій адміністрації, яка і ініціювала рішення про відміну 70%, зазначили, що вже також є напрацьовані зміни, щодо відміни 30%, які йдуть до бюджету. Проте вони ще проходять погодження з центральними органами виконавчої влади.

Нагадаємо, сьогодні Київрада також ухвалила рішення щодо безкоштовного харчування для деяких дітей.

Також надійшла пропозиція зробити проїзд у метро безкоштовним.