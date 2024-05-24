В Буче итальянский художник создаст новый мурал

Художник Manu Invisible и мэр Бучи Анатолий Федорук. Фото: Telegram Федорука

В Бучу Киевской области прибыл известный итальянский художник Manu Invisible. В городе он создаст новое граффити, а также проведет в парке день итальянской культуры.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук в Telegram в четверг, 23 мая.

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"В Буче в скором времени появится новое граффити от итальянского художника Manu Invisible. Художник уже прибыл в город и начал работу над новым муралом", — сообщил Федорук.

Начало работ над новым муралом в Буче. Фото: Telegram Федорука

Также мэр пригласил всех желающих прийти в эту субботу, 25 мая, в городской парк, где состоится день итальянской культуры. Художник будет рисовать вживую.

"Выражаем благодарность Итальянскому агентству по сотрудничеству в целях развития и фонда Cesvi Onlus за содействие в реализации такого творческого проекта. Отдельно пересказываю приветствие мэру города-побратима Бергамо Giorgio Gori за поддержку инициативы", — написал Федорук.

Напомним, ранее в Киеве появился самый большой мурал с изображением бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Автором стенописи оказалась скандальная художница Евгения Фуллен.

В Киеве неизвестные облили красными красками стенопись, которую создала художница Соня Морозюк. Под картиной также появилась надпись "Коррупция = поражение".