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Відомий італійський художник розпочав роботу над муралом у Бучі — що на ньому буде зображено

24 травня 2024 09:34
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Степан Гафтко
редактор
У Бучі італійський художник створить новий мурал
Художник Manu Invisible та міський голова Бучі Анатолій Федорук. Фото: Telegram Федорука
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

До Бучі Киїівської області прибув відомий італійський художник Manu Invisible. У місті він створить нове графіті, а також проведе в парку день італійської культури.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук у Telegram у четвер, 23 травня.

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"У Бучі незабаром з'явиться нове графіті від італійського художника Manu Invisible. Митець вже прибув до міста та розпочав роботу над новим муралом", — повідомив Федорук.

Новий мурал
Початок робіт над новим муралом в Бучі. Фото: Telegram Федорука

Також міський голова запросив всіх бажаючих прийти в цю суботу, 25 травня, у міський парк, де відбудеться день італійської культури. Художник малюватиме наживо.

"Висловлюємо подяку Італійській агенції зі співробітництва у цілях розвитку та фонду Cesvi Onlus за сприяння у реалізації такого творчого проєкту. Окремо переказую вітання меру міста-побратима Бергамо Giorgio Gori за підтримку ініціативи", — написав Федорук. 

Нагадаємо, раніше в Києві з'явився найбільший мурал із зображенням колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Авторкою стінопису виявилась скандальна художниця Євгенія Фуллен.

У Києві невідомі облили червоними фарбами стінопис, який створила художниця Соня Морозюк. Під картиною також з'явився напис "Корупція = поразка".

Київ
Італія
Україна
мистецтво
мурал
Буча
художник

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