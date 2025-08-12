Володимир Прокопів. Фото: УНІАН

Заступнику мера Києва Віталія Кличка Володимиру Прокопіву змінили запобіжний захід. Йому призначили нічний домашній арешт.

Про це повідомляє "Київ24" у вівторок, 12 серпня.

Запобіжний захід Прокопіву

Голосіївський районний суд обрав новий запобіжний захід Прокопіву, замінивши домашній арешт з носінням електронного браслета. Сторони обвинуваченого наголосили, що це дуже жорстоке покарання, оскільки тоді заступник Кличка не може виконувати свої обовʼязки.

Внаслідок цього було подано апеляцію, аби обрати новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 06:00 без електронного браслета. Суд задовольнив та змінив покарання.

Прокопів заявив, що це рішення є позитивним сигналом для України, оскільки можна юридичними методами довести правоту та невинуватість.

"Чи це рішення те, якого би я хотів? Ні, це не так. Але це принаймні дасть можливість мені працювати як депутату", — наголосив він.

Що передувало

Нагадаємо, 17 квітня Прокопіву оголосили підозру в організації схеми переправлення ухилянтів через кордон. Згодом він заявив, що "звинувачення є частиною підготовки до виборів".

А у жовтні минулого року Прокопів написав заяву на звільнення після розслідування журналістів про його майно.

Новини.LIVE детально розповідали про Прокопіва та скандали.