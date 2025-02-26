Выезд за границу для киевских чиновников станет сложнее

Спикер КГВА Евгений Иевлев. Фото: скриншот

Зарубежные командировки чиновников Киевсовета теперь будут тщательно проверять. Это будут делать, в частности, и из соображений безопасности.

Об этом заявил представитель КГВА Евгений Иевлев в эфире Вечір.LIVE в среду, 26 февраля.

Читайте также:

Проверки командировок столичных чиновников

Как отметил Иевлев, потребность в командировках за границу действительно существует. Есть встречи, когда присутствие должностных лиц обязательно или крайне необходимо. Однако ключевой вопрос — целесообразно ли чиновники используют возможность выезжать из Украины.

"Очень много должностных лиц различных органов власти использовали эти отпуска не совсем целесообразно. Выезжая в командировку, всплывали фото у их вторых половинок о том, что они находятся где-то на курортах, мягко говоря", — отметил представитель КГВА.

Он пояснил, что теперь командировки будут контролировать. Связано это не только с нецелесообразным выездом чиновников за границу, но и с нацбезопасностью.

"Это не значит, что Тимур Ткаченко (Руководитель КГВА. — Ред.) будет единолично принимать решение о том отпускать кого-то или нет. Но эти решения будут подлежать детальному пересмотру правоохранительными органами — СБУ, Нацполицией", — отметил Иевлев.

Напомним, судья из Киевской области поехал в круиз на Карибы. Для этого чиновник подделал документы. Также будут судить его адвоката.

Также бывший директор газового оператора в Киеве выехал за границу с поддельными документами. К тому же он не уплатил в бюджет 18 миллиардов гривен дивидендов.