Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow "Вышла недокоммуникация": в КГГА объяснили изменения в оплате за общественный транспорт arrow

"Вышла недокоммуникация": в КГГА объяснили изменения в оплате за общественный транспорт

4 октября 2023 13:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Вышла недокоммуникация": в КГГА объяснили изменения в оплате за общественный транспорт
Оплата картой в общественном транспорте. Фото: Киевпасстранс\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В общественном транспорте Киева несколько изменили систему оплаты банковскими картами, ApplePay и GooglePay. Это, как объясняют в Киевсовете, нужно для того, чтобы столица могла сэкономить за каждую оплату проезда.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на заявление депутата КГГА Ксении Семеновой.

Читайте также:

Как объясняют изменения оплаты за проезд в КГГА

Следовательно, по словам Семеновой, киевляне недовольны нововведениями из-за того, что "получилась недокоммуникация".

Дело в том, как объясняет депутат, каждый раз, когда пассажир оплачивает за проезд, с него снимают 8 гривен. К тому же существует еще определенный процент за обслуживание банковской операции. Его, как правило, платят власти города.

Поэтому в Киевсовете придумали новую схему, согласно которой пассажир платит один раз за 2 проезда.

"Фактически это техническое изменение, которое на пользователе сильно не отражается. Единственное, чтобы люди не переживали, у них деньги не сразу снимаются, а могут сняться в конце дня", — говорит Семенова.

Депутат отмечает, что если человек не проехал в транспорте второй раз, то с его карты снимется плата только за одно пользование транспортом, то есть, 8 гривен.

К тому же, контролер не будет проверять факт оплаты, глядя в телефон. Это будет отображаться прямо на валидаторе в троллейбусе

Ранее мы писали, что с 4 октября оплата проезда в общественном транспорте Киева претерпевает изменения. Плата с банковских карт будет списываться не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз