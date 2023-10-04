"Вышла недокоммуникация": в КГГА объяснили изменения в оплате за общественный транспорт

Оплата картой в общественном транспорте. Фото: Киевпасстранс\Facebook

В общественном транспорте Киева несколько изменили систему оплаты банковскими картами, ApplePay и GooglePay. Это, как объясняют в Киевсовете, нужно для того, чтобы столица могла сэкономить за каждую оплату проезда.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на заявление депутата КГГА Ксении Семеновой.

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Следовательно, по словам Семеновой, киевляне недовольны нововведениями из-за того, что "получилась недокоммуникация".

Дело в том, как объясняет депутат, каждый раз, когда пассажир оплачивает за проезд, с него снимают 8 гривен. К тому же существует еще определенный процент за обслуживание банковской операции. Его, как правило, платят власти города.

Поэтому в Киевсовете придумали новую схему, согласно которой пассажир платит один раз за 2 проезда.

"Фактически это техническое изменение, которое на пользователе сильно не отражается. Единственное, чтобы люди не переживали, у них деньги не сразу снимаются, а могут сняться в конце дня", — говорит Семенова.

Депутат отмечает, что если человек не проехал в транспорте второй раз, то с его карты снимется плата только за одно пользование транспортом, то есть, 8 гривен.

К тому же, контролер не будет проверять факт оплаты, глядя в телефон. Это будет отображаться прямо на валидаторе в троллейбусе

Ранее мы писали, что с 4 октября оплата проезда в общественном транспорте Киева претерпевает изменения. Плата с банковских карт будет списываться не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе.