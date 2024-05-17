На теремках женщина обокрала двух киевлянок

Выхватила сумку и убежала — в Киеве на Теремках задержали воровку
В Голосеевском районе задержали злоумышленника, которая украла сумку у прохожей и скрылась. Позже она также пыталась скрыться с деньгами посетительницы ресторана.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 17 мая.
Полиция задержала грабительницу в Киеве
Так, полиция получила обращение от киевлянки, что неизвестная женщина толкнула ее и вырвала из рук сумку с личными вещами. Позже правоохранителям поступило еще одно сообщение о попытке кражи в ресторане.
Известно, что злоумышленница зашла в ресторан неподалеку и выхватила деньги у одной из посетительниц, когда та оплачивала счет. Она пыталась скрыться, но ее остановили работники заведения и вызвали полицию.
Воровкой оказалась ранее несудимая 33-летняя жительница Ивано-Франковской области, ее задержали. Правоохранители сообщили женщине о подозрении в грабеже и покушении на грабеж, совершенном в условиях военного положения.
Впоследствии суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.
Также мы писали, что правоохранители в столице арестовали мужчину за кражу телефона у подростка. Он выхватил устройство из ее рук, когда она уходила домой.
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