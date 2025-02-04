Митинг студентов КНУКиИ — уволенного преподавателя требуют вернуть

Требуют вернуть преподавателя — фоторепортаж с митинга в КНУКиИ
Сегодня, 4 февраля, в Киеве студенты КНУКиИ вышли на митинг. Они требуют вернуть на должность уволенного преподавателя Александра Балабана.
Об этом сообщают Новини.LIVE во вторник, 4 февраля.
Митинг студентов КНУКиИ в Киеве
Александра Балабана уволили из-за обвинений в вульгарном поведении в отношении студентов. Молодежь, которая учится в университете и вышла на митинг, утверждает, что такая информация неправдива. Ребята с плакатами в руках скандировали лозунги в поддержку Балабана.
Напомним, одна из студенток КНУКиИ рассказала, почему пришла на митинг. Девушка утверждает, что Александра Балабана оклеветали.
Преподавателя Киевского национального университета культуры и искусств уволили 3 февраля. Это произошло после того, как Балабана обвинили в непристойностях.
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