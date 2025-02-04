Митинг студентов КНУКиИ — уволенного преподавателя требуют вернуть

Участница митинга держит в руках плакат. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сегодня, 4 февраля, в Киеве студенты КНУКиИ вышли на митинг. Они требуют вернуть на должность уволенного преподавателя Александра Балабана.

Об этом сообщают Новини.LIVE во вторник, 4 февраля.

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Митинг студентов КНУКиИ в Киеве

Александра Балабана уволили из-за обвинений в вульгарном поведении в отношении студентов. Молодежь, которая учится в университете и вышла на митинг, утверждает, что такая информация неправдива. Ребята с плакатами в руках скандировали лозунги в поддержку Балабана.

Студенты в Киеве вышли на митинг. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Студенты КНУКиИ требуют вернуть уволенного преподавателя. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Студенты с плакатами в поддержку Александра Балабана. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Студенты требуют реакции университета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Студенты КНУКиИ требуют вернуть Александра Балабана. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Студенты требуют расследования дела. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Студенты КНУКиИ утверждают, что на Балабана оклеветали. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Студенты КНУКиИ на митинге. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Митинг, организованный студентами КНУКиИ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, одна из студенток КНУКиИ рассказала, почему пришла на митинг. Девушка утверждает, что Александра Балабана оклеветали.

Преподавателя Киевского национального университета культуры и искусств уволили 3 февраля. Это произошло после того, как Балабана обвинили в непристойностях.