Мітинг студентів КНУКіМ — звільненого викладача вимагають повернути

Учасниця мітингу тримає в руках плакат. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 4 лютого, у Києві студенти КНУКіМ вийшли на мітинг. Вони вимагають повернути на посаду звільненого викладача Олександра Балабана.

Про це повідомляють Новини.LIVE у вівторок, 4 лютого.

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Мітинг студентів КНУКіМ у Києві

Олександра Балабана звільнили через звинувачення у вульгарній поведінці щодо студентів. Молодь, яка навчається в університеті та вийшла на мітинг, стверджує, що така інформація неправдива. Хлопці та дівчата з плакатами в руках скандували гасла на підтримку Балабана.

Студенти у Києві вийшли на мітинг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Студенти КНУКіМ вимагають повернути звільненого викладача. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Студенти з плакатами на підтримку Олександра Балабана. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Студенти вимагають реакції університету. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Студенти КНУКіМ вимагають повернути Олександра Балабана. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Студенти вимагають розслідування справи. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Студенти КНУКіМ стверджують, що на Балабана звели наклеп. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Студенти КНУКіМ на мітингу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мітинг, організований студентами КНУКіМ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, одна зі студенток КНУКіМ розповіла, чому прийшла на мітинг. Дівчина стверджує, що Олександра Балабана обмовили.

Викладача Київського національного університету культури і мистецтв звільнили 3 лютого. Це сталося після того, як Балабана звинуватили у непристойностях.