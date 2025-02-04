Мітинг студентів КНУКіМ — звільненого викладача вимагають повернути

Вимагають повернути викладача — фоторепортаж з мітингу в КНУКіМ
Сьогодні, 4 лютого, у Києві студенти КНУКіМ вийшли на мітинг. Вони вимагають повернути на посаду звільненого викладача Олександра Балабана.
Про це повідомляють Новини.LIVE у вівторок, 4 лютого.
Мітинг студентів КНУКіМ у Києві
Олександра Балабана звільнили через звинувачення у вульгарній поведінці щодо студентів. Молодь, яка навчається в університеті та вийшла на мітинг, стверджує, що така інформація неправдива. Хлопці та дівчата з плакатами в руках скандували гасла на підтримку Балабана.
Нагадаємо, одна зі студенток КНУКіМ розповіла, чому прийшла на мітинг. Дівчина стверджує, що Олександра Балабана обмовили.
Викладача Київського національного університету культури і мистецтв звільнили 3 лютого. Це сталося після того, як Балабана звинуватили у непристойностях.
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