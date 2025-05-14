Нардеп опроверг отсутствие горячей воды в Киеве летом

Ремонтная бригада. Иллюстративное фото: Киевводоканал

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Киеве этим летом будут выключать центральное снабжение горячей водой. Зато народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что этого не будет.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 мая.

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Горячая вода в Киеве летом

"Откуда эта информация? Вопрос не к Нафтогазу, а к КГГА и "Киевтеплоэнерго" — что за 11 лет "решительных" реформ сделано в Киеве? Модернизация системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, наших домов? Куда тратятся деньги из бюджета?" — отметил Кучеренко.

Он отметил, что Киеву в первую очередь надо позаботиться о надежном теплоснабжении и регулировании потребления, в том числе горячей водой, вместо коммерческих солнечных станций на крышах.

"Здесь еще дискуссия с Киевом будет очень профессиональной, за 11 лет в Киеве ничего качественного не произошло. Но это вопрос к КГГА. Но говорить, что в Киеве не будет горячей воды все лето — я бы ни в коем случае не стал", — отметил нардеп.

По его словам, существуют проблемы с этим газом, Нафтогаз манипулировал отчетностью, теперь будут закрывать эту дыру финансовым ресурсом и импортировать газ. Часть летом, а часть без закачки зимой, чтобы напрямую потреблять.

"Могут ли быть проблемы? Они постоянно бывают, но население этого не чувствует. Если какие-то проблемы возникают, то в первую очередь ограничивают промышленность и где-то там энергетику", — добавил Кучеренко.

Напомним, Попенко заявил, что летом горячую воду надо греть отдельно — это дороже для городского бюджета.

Также мы писали, что жители Киева создали петицию с просьбой к городским властям отремонтировать Северный мост.