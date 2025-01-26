В Киеве судили двух человек, которые обокрали магазины Eva и Эпицентр

Кража из магазина. Иллюстративное фото: ShutterStock

В Киеве судили двух человек, которые украли товар из магазинов. Своими действиями они нанесли ущерб на 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

15 декабря 2024 года два человека пришли в магазин "Ева" в Киеве и решили украсть товар. Они незаметно взяли с полок духи "Lanvin Jeanne" и "Dolce & Gabbana Light Blue" и спрятали в карманы куртки одного из них.

Злоумышленники не оплатили товар и вышли через охранные рамки магазина. Общая сумма ущерба составляет более 3000 гривен.

Потом они решили пойти в гипермаркет "Эпицентр" неподалеку и по той же схеме украли фен, беспроводную игровую мышку и интерактивную миску для животных — общая стоимость товаров составляет более 14 тысяч гривен.

Решение суда

В ходе суда оба признали свою вину и раскаялись. Также известно, что они добровольно возместили нанесенный ущерб.

Суд признал их виновными в совершении кражи, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы. Но обвиняемых освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Напомним, в Киеве женщина надела на себя одежду, которая продавалась в "Эпицентре" и вышла из магазина. Ее судили и назначили наказание.

Также в столице судили мошенницу, которая в центре города собирала пожертвования на помощь детям-сиротам, но забрала их себе.