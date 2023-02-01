Пьяные вечеринки в Киеве — реакция Дмитрия Лубинца

Обыски у организаторов пьяных вечеринок

В соцсетях распространили шокирующий контент с вечеринок, на которых юноши унижали девушек. Виновным в этом насилии является исключительно обидчик.

На такие пьяные вечеринки отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Реакция Дмитрия Лубинца

"Возмущенный шокирующим контентом в социальных сетях, когда группа молодых людей приглашала девушек на вечеринки, склоняла их к употреблению алкогольных напитков и, возможно, психотропных веществ, доводила до обморочного состояния, а затем совершала акты сексуального характера", — написал в своем Telegram омбудсман.

Он также отметил, что по указанному факту обратился к Главному управлению Национальной полиции и Офису Генерального прокурора относительно обеспечения проведения безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенных правонарушений и привлечения виновных к уголовной ответственности.

В то же время Лубинец обеспокоен, что такой контент пользуется спросом и одобрением в нашем обществе — некоторые высказывают мнение, что виноватые в этой ситуации самые пострадавшие.

"Обращаю внимание! Виноват в таком преступлении исключительно обидчик. Пострадавшее лицо не может быть виновным и не должно чувствовать себя таким", — подчеркнул он.

Омбудсман также обратил внимание, что любые насильственные действия сексуального характера запрещены национальным и международным законодательством, в частности, Конвенцией Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция), вступившей в силу для Украины 0211. , но недопустимы и в мирное, и в военное время.

Совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего лица влечет уголовную ответственность.

Напомним, 31 января сетью начали распространяться фото с пьяных вечеринок, где девушки без сознания подвергаются насилию и унижению. Организаторами таких секс-вечеринок была группа молодых людей в возрасте 19-20 лет из Ивано-Франковска, переехавших в Киев.

После громкой волны огласки таких "тусовок" в соцсетях и СМИ один из молодых людей прокомментировал это в своем Instagram.

"Я не собираюсь объяснять свою позицию. Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает — имеет голову на плечах и я очень счастлив, что имею сознательную аудиторию, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли на ***", — заявил парень.

На следующий день, 1 февраля, к любителям забав с обысками пришла полиция. Обыски проводились по адресам проживания и в арендованных квартирах в Киеве. Правоохранители начали уголовное производство

Впоследствии в комментарии Новости.LIVE юрист рассказал, что может угрожать организаторам таких пьяных секс-вечеринок в Киеве. По его словам, обидчики могут понести как уголовную, так и гражданскую ответственность.