Полицейские спасли мужчину, который едва не истек кровью в Киевской области: видео

Полицейские остановили кровотечение и вызвали медиков

Двое полицейских в Киевской области оказали помощь мужчине, который порезался об опрометчиво разбитое стекло в дверях. У мужчины началось сильное кровотечение, несущее угрозу для его жизни.

Об этом рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Подробности инцидента

Как отметил Небитов, мужчина из Колонщины по неосторожности разбил стекло в дверях и порезал предплечье. Полицейские оперативно прибыли по вызову, наложили турникет, остановили кровотечение, вызвали медиков.

"Согласованные и продуманные действия, благодаря которым удалось спасти жизнь. Как видим, знания по медицинской помощи могут понадобиться в любое время и при любых обстоятельствах", — подчеркнул глава полиции Киевщины.

Небитов добавил, что у каждого полицейского, который выходит на службу к гражданам, есть с собой турникет, ведь безопасность людей и помощь им в критических ситуациях — главный приоритет.

Он выразил благодарность старшему сержанту полиции Сергею Лавренюку и капралу полиции Сергею Гайворонскому за скорейшее реагирование и помощь.

Напомним, ранее в Броварах Киевской области мужчина напал на продавщицу магазина. Он ударил женщину и угрожал расправой. Обидчика задержали с рюкзаком гранат .

Также мы писали, что в Борисполе патрульные задержали мужа , заподозрив его в убийстве собственной жены. Он пытался скрыться от представителей правоохранительных органов, а на его одежде обнаружили пятна, похожие на кровь.