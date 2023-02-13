Полицейские спасли мужчину, который едва не истек кровью в Киевской области: видео

Случайно разбил стекло в дверях: полицейские на Киевщине спасли мужчину, который едва не истек кровью
Двое полицейских в Киевской области оказали помощь мужчине, который порезался об опрометчиво разбитое стекло в дверях. У мужчины началось сильное кровотечение, несущее угрозу для его жизни.
Об этом рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.
-
В Киеве завтра не будут отключать свет, но есть угроза для некоторых районов, — YASNO
-
Дейнега намекнул на возможную новою должность в Минобороны: кем может стать
-
В Берлине поймали пророссийского шпиона, который притворялся женщиной
-
Илон Маск может приобрести "Манчестер Юнайтед": миллиардер изучает рентабельность сделки
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
В Киеве нашли змею в стиральной машине: как она туда попала — тайна
-
Любовь в воздухе: как выглядит Киев в канун Дня влюбленных глазами Новини.LIVE
-
ВСУ 14 раз атаковали позиции противника, есть успехи, — Генштаб
-
Не только без света, но и без воды: из-за старых труб целый микрорайон в Одессе остался без водоснабжения
-
Какой будет победа Украины: Залужный поделился своим видением с главой сил НАТО в Европе
Подробности инцидента
Как отметил Небитов, мужчина из Колонщины по неосторожности разбил стекло в дверях и порезал предплечье. Полицейские оперативно прибыли по вызову, наложили турникет, остановили кровотечение, вызвали медиков.
"Согласованные и продуманные действия, благодаря которым удалось спасти жизнь. Как видим, знания по медицинской помощи могут понадобиться в любое время и при любых обстоятельствах", — подчеркнул глава полиции Киевщины.
Небитов добавил, что у каждого полицейского, который выходит на службу к гражданам, есть с собой турникет, ведь безопасность людей и помощь им в критических ситуациях — главный приоритет.
Он выразил благодарность старшему сержанту полиции Сергею Лавренюку и капралу полиции Сергею Гайворонскому за скорейшее реагирование и помощь.
Напомним, ранее в Броварах Киевской области мужчина напал на продавщицу магазина. Он ударил женщину и угрожал расправой. Обидчика задержали с рюкзаком гранат .
Также мы писали, что в Борисполе патрульные задержали мужа , заподозрив его в убийстве собственной жены. Он пытался скрыться от представителей правоохранительных органов, а на его одежде обнаружили пятна, похожие на кровь.