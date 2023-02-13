Поліцейські врятували чоловіка, який мало не стік кров'ю на Київщині: відео

Поліцейські зупинили кровотечу та викликали медиків

Двоє поліцейських на Київщині надали допомогу чоловікові, який порізався об необачно розбите скло у дверях. У чоловіка почалася сильна кровотеча, яка несла загрозу для його життя.

Про це розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Подробиці інциденту

Як зазначив Нєбитов, чоловік з Колонщини з необачності розбив скло в дверях і порізав передпліччя. Поліцейські оперативно прибули на виклик, наклали турнікет, зупинили кровотечу, викликали медиків.

"Злагоджені та продумані дії, завдяки яким вдалося врятувати життя. Як бачимо, знання з домедичної допомоги можуть знадобитися будь-коли та за будь-яких обставин", — наголосив глава поліції Київщини.

Нєбитов додав, що кожен поліцейський, який виходить на службу до громадян, має із собою турнікет, адже безпека людей і допомога їм у критичних ситуаціях — головний пріоритет.

Він висловив подяку старшому сержанту поліції Сергію Лавренюку та капралу поліції Сергію Гайворонському за швидке реагування та допомогу.

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