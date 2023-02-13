Поліцейські врятували чоловіка, який мало не стік кров'ю на Київщині: відео

Випадково розбив скло у дверях: поліцейські на Київщині врятували чоловіка, який ледь не стік кров'ю
Двоє поліцейських на Київщині надали допомогу чоловікові, який порізався об необачно розбите скло у дверях. У чоловіка почалася сильна кровотеча, яка несла загрозу для його життя.
Про це розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
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Подробиці інциденту
Як зазначив Нєбитов, чоловік з Колонщини з необачності розбив скло в дверях і порізав передпліччя. Поліцейські оперативно прибули на виклик, наклали турнікет, зупинили кровотечу, викликали медиків.
"Злагоджені та продумані дії, завдяки яким вдалося врятувати життя. Як бачимо, знання з домедичної допомоги можуть знадобитися будь-коли та за будь-яких обставин", — наголосив глава поліції Київщини.
Нєбитов додав, що кожен поліцейський, який виходить на службу до громадян, має із собою турнікет, адже безпека людей і допомога їм у критичних ситуаціях — головний пріоритет.
Він висловив подяку старшому сержанту поліції Сергію Лавренюку та капралу поліції Сергію Гайворонському за швидке реагування та допомогу.
Нагадаємо, раніше у Броварах Київської області чоловік напав на продавчиню магазину. Він вдарив жінку та погрожував розправою. Кривдника затримали з рюкзаком гранат.
Також ми писали, у Борисполі патрульні затримали чоловіка, запідозривши його у вбивстві власної дружини. Він намагався сховатися від представників правоохоронних органів, а на його одязі виявили плями, схожі на кров.