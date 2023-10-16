Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Хватило бы на сотню дронов: у Кличко хотят потратить 5 млн на "Реестр для домашних животных" arrow

Хватило бы на сотню дронов: у Кличко хотят потратить 5 млн на "Реестр для домашних животных"

16 октября 2023 10:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Хватило бы на сотню дронов: у Кличко хотят потратить 5 млн на "Реестр для домашних животных"
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 13 октября, коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" КГГА объявило тендер на модернизацию "Реестра домашних животных". Это будет стоить около 5 миллионов гривен.

Об этом говорится в системе "Прозорро".

Читайте также:

Что известно о Реестре

Известно, что Реестр был запущен в 2019 году. Его создали для того, чтобы столичные владельцы животных самостоятельно вносили в него данные о своих котах и собаках. Это предполагает получение жетонов с QR-кодом, в котором будет содержаться информация о животном и контактных данных хозяина.

Как говорят разработчики Реестра, это повышает шансы вернуть потерянное животное путем объявления в этом реестре.

Результаты работы Реестра

По состоянию на октябрь 2023 года в разделе "Найденные животные" было обнародовано 15 объявлений о найденных собаках и котах. В разделе "Потерянные животные" размещено всего одно объявление.

Тендеры КГГА
Один из разделов Реестра. Фото: скриншот

Сколько средств потратили на Реестр

В то же время, начиная с 2018 года ИТ-специалисты КГГА провели два тендера, стоимостью 0,2 миллиона гривен и 1,8 миллиона гривен.

В развитие Реестра планируют вложить еще 5 миллионов гривен. Этих средств хватило бы для того, чтобы приобрести две сотни FPV-дронов камикадзе для ВСУ.

Напомним, в Киеве на охрану Подольского лесного офиса планируют выделить почти 45 млн. грн. Заказчик заявляет, что на указанную сумму будет осуществлена охрана объектов лесного офиса на Подоле в центре столицы.

Добавим, в Киевской городской государственной администрации объявили тендер на закупку алкоголя почти на 100 тысяч гривен. Заказчиком такого вида товара Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский культурный кластер".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Как предотвратить коррупцию при передаче Украине российских замороженных активов на восстановление

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз