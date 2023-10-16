Хватило бы на сотню дронов: у Кличко хотят потратить 5 млн на "Реестр для домашних животных"

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко\Telegram

В пятницу, 13 октября, коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" КГГА объявило тендер на модернизацию "Реестра домашних животных". Это будет стоить около 5 миллионов гривен.

Об этом говорится в системе "Прозорро".

Читайте также:

Что известно о Реестре

Известно, что Реестр был запущен в 2019 году. Его создали для того, чтобы столичные владельцы животных самостоятельно вносили в него данные о своих котах и собаках. Это предполагает получение жетонов с QR-кодом, в котором будет содержаться информация о животном и контактных данных хозяина.

Как говорят разработчики Реестра, это повышает шансы вернуть потерянное животное путем объявления в этом реестре.

Результаты работы Реестра

По состоянию на октябрь 2023 года в разделе "Найденные животные" было обнародовано 15 объявлений о найденных собаках и котах. В разделе "Потерянные животные" размещено всего одно объявление.

Один из разделов Реестра. Фото: скриншот

Сколько средств потратили на Реестр

В то же время, начиная с 2018 года ИТ-специалисты КГГА провели два тендера, стоимостью 0,2 миллиона гривен и 1,8 миллиона гривен.

В развитие Реестра планируют вложить еще 5 миллионов гривен. Этих средств хватило бы для того, чтобы приобрести две сотни FPV-дронов камикадзе для ВСУ.

Напомним, в Киеве на охрану Подольского лесного офиса планируют выделить почти 45 млн. грн. Заказчик заявляет, что на указанную сумму будет осуществлена охрана объектов лесного офиса на Подоле в центре столицы.

Добавим, в Киевской городской государственной администрации объявили тендер на закупку алкоголя почти на 100 тысяч гривен. Заказчиком такого вида товара Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский культурный кластер".