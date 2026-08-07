итренко: Киев отстает от выполнения плана устойчивости, есть проблемы с теплоснабжением

Депутат Киевского городского совета от фракции "Слуга народа»"Андрей Витренко. Фото: Андрей Витренко/Facebook

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Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что план обеспечения устойчивости Киева выполнен лишь на 20%. Наиболее проблемным направлением является теплоснабжение.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Витренко рассказал в эфире программы "Київський час".

Что известно о подготовке Киева к зиме

"По моей оценке и оценке моих коллег, мы проводили расчеты: сколько потрачено средств, сколько построено, сколько в процентах... По расходам, то есть по деньгам, план устойчивости города Киева выполнен чуть больше, чем на 20%", — сказал Витренко.

В то же время выполненные работы можно разделить на две части. По словам депутата, меры по обеспечению Киева электроэнергией реализованы примерно на 40%. Что касается теплоснабжения, этот показатель тоже немного превышает 40% и является наиболее проблемным.

Таким образом, Киев существенно отстает с выполнением мер, призванных обеспечить работу критической инфраструктуры и городских систем во время длительных отключений и новых российских атак. При этом КГГА просит у государства дополнительное финансирование для подготовки столицы к зиме.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам мэра Киева Виталия Кличко, на данный момент в столице выполнено около двух третей работ по восстановлению поврежденных энергообъектов. Кроме того, город уже накопил более 10 млрд гривен на реализацию первоочередных мер.

Также мы писали, что Витренко раскритиковал то, что в Киеве не оставляют вагоны метро на станциях во время тревог, как это было в начале полномасштабной войны. В то же время в Харькове такая практика продолжается.