Ткаченко обвинил Кличко в саботаже решений КГГА

Ткаченко обвинил Кличко в саботаже решений КГГА

Дата публикации 27 марта 2026 18:04
Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о системном блокировании управленческих решений в столице. Он обвинил мэра Киева Виталия Кличко в политическом давлении и саботаже. По его словам, это привело к срыву выполнения задач, нарушению законодательства и падению доверия от бизнеса.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Тимур Ткаченко заявил в своих соцсетях.

В чем Ткаченко обвинил Кличко

Ткаченко рассказал, что в начале года он сознательно ограничил публичную дискуссию с мэром, чтобы избежать конфликтов в сложное для страны время. В то же время он утверждает, что критика в течение 2025 года заставляла городские власти реагировать на проблемы.

Однако сейчас, по его словам, ситуация обострилась. Ткаченко заявляет, что Кличко поручил начальнице юридического управления КГГА Лесе Верес тормозить согласование распоряжений, которые готовятся для подписи начальнику КГГА. Речь идет, в частности, о системном предоставлении юридических замечаний, что, по словам Ткаченко, доводит процесс до абсурда.

"К чему это приводит? К тому, что КГВА не может определить коммунальную больницу критическим предприятием, потому что Верес требует от заведения предоставить доказательство, что больница действительно коммунальная. И такой кейс с коммунальными предприятиями не единичный. У бизнеса требуют предоставить документы, никак не связанные с процедурами предоставления критического статуса. В противном случае предприятие не получит критичность, которую до того имело два года. Потому что Верес не нашла подтверждения оснований. А в прошлом году не сама Верес визировала проект решения?" — рассказал глава КГВА.

По его словам, в результате возник срыв выполнения задач, нарушение законодательства и падение доверия со стороны бизнеса.

Чиновник также публично обратился к депутатам Киевсовета с призывом вмешаться и урегулировать ситуацию, а также в Службу безопасности Украины — с просьбой проверить возможные искусственные препятствия в работе критической инфраструктуры во время войны.

Отдельно он призвал мэра Киева прекратить "вредительство" и поставил под сомнение основания, по которым тот, по его словам, "чувствует себя безнаказанно".

Как писали Новини.LIVE, ранее Ткаченко раскритиковал предложения Кличко к Плану энергоустойчивости. Он считает, что его отдельные позиции могут ослабить ответственность за публичные закупки. По словам начальника КГГА, документ в нынешнем виде вызывает серьезные вопросы.

В то же время депутат Андрей Витренко раскритиковал то, как Киев тратит международную помощь. Он подчеркнул, что во время войны ключевым приоритетом должны быть энергоустойчивость и резервное питание для больниц. Полученные средства не следует передавать на парки и пешеходные мосты.

Виталий Кличко Тимур Ткаченко КМВА
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
