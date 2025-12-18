Решение Киевсовета в 2025 году — довольны ли депутаты

Андрей Витренко. Фото: пресс-служба Киевсовета

Депутат, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко оценил работу Киевсовета на шесть баллов из двенадцати. По его словам, представители департаментов не приходят на сессии, не докладывают общине и не встречаются с людьми.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в Киевсовете в четверг, 18 декабря.

"Мы хотим на 12 (работать в Киевсовете, — ред.). Но с теми людьми, которые сейчас... Вы же видите, что представители департаментов, директора департаментов формируют такие муниципальные программы, которые являются основой функционирования этого города в жизнедеятельности, которые вообще невозможно принимать. Ну, нельзя принять", — говорит он.

Депутат отметил, что Киевсовет принимает решения, которые не соответствуют современным вызовам и условиям военного положения.

"У нас сейчас вызовы военного положения. А сейчас в этих муниципальных программах этого нет. Если кто-то говорит, что мы развиваем инфраструктуру города для того, чтобы лучше было удобнее передвигаться по городу, то в чем здесь помощь армии?", — добавил он.

Напомним, Киевсовет сегодня принял бюджет на 2026 год. Также были увеличены депутатские фонды на 600 млн гривен.

Во время сессии Витренко раскритиковал выступление Кличко.