Україна
Витренко объяснил, почему недоволен работой Киевсовета

Витренко объяснил, почему недоволен работой Киевсовета

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 17:45
Решение Киевсовета в 2025 году — довольны ли депутаты
Андрей Витренко. Фото: пресс-служба Киевсовета

Депутат, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко оценил работу Киевсовета на шесть баллов из двенадцати. По его словам, представители департаментов не приходят на сессии, не докладывают общине и не встречаются с людьми.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в Киевсовете в четверг, 18 декабря.

Читайте также:

Депутат оценил работу Киевсовета на шесть баллов

"Мы хотим на 12 (работать в Киевсовете, — ред.). Но с теми людьми, которые сейчас... Вы же видите, что представители департаментов, директора департаментов формируют такие муниципальные программы, которые являются основой функционирования этого города в жизнедеятельности, которые вообще невозможно принимать. Ну, нельзя принять", — говорит он.

Депутат отметил, что Киевсовет принимает решения, которые не соответствуют современным вызовам и условиям военного положения.

"У нас сейчас вызовы военного положения. А сейчас в этих муниципальных программах этого нет. Если кто-то говорит, что мы развиваем инфраструктуру города для того, чтобы лучше было удобнее передвигаться по городу, то в чем здесь помощь армии?", — добавил он.

Напомним, Киевсовет сегодня принял бюджет на 2026 год. Также были увеличены депутатские фонды на 600 млн гривен.

Во время сессии Витренко раскритиковал выступление Кличко.

Киев КГГА местные депутаты Киевсовет
Автор:
Автор:
Иванна Чайка
