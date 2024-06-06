Полиция задержала воров кабеля связи

Задержанные полицией воры кабеля. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся украсть кабель связи. Своими действиями фигуранты нанесли компании ущерб более чем на 80 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Киева в четверг, 6 июня.

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К воровству кабеля связи причастны двое мужчин — 48-летний киевлянин и 37-летний уроженец Киевской области. Злоумышленники проникли в телекоммуникационный люк столичной компании связи и интернета.

С помощью подручных средств отрезали провода, которые намеревались сдать в пункт приема металлолома. Своими действиями фигуранты нанесли компании ущерб более чем на 80 тысяч гривен.

Полиция оперативно разыскала и задержала фигурантов с доказательствами и сообщила им о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения. За совершенное мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Снаряжение для воровства кабеля. Фото: полиция Киева

Моток черного кабеля. Фото: полиция Киева

Краденый злоумышленниками кабель. Фото: полиция Киева

Ранее мы сообщали, что в Киеве стражи порядка задержали мужчину, который якобы ставил на военный учет автомобили и брал с владельцев по 15 тысяч гривен. Мошенник предоставлял владельцам авто фальшивые справки.

Напомним, 5 июня во Львове суд признал виновными двух переселенцев, которые выманивали деньги у военнообязанных, которые хотели скрыться за границу.