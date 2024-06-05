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У Києві затримали пенсіонера-українофоба, який напав на дружину військового

5 червня 2024 17:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Поліція піймала чоловіка, який напав на дівчину у Києві
Пенсіонер-українофоб, який напав на дружину військового. Фото: поліція Києва
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві правоохоронці затримали чоловіка пенсійного віку, який з кулаками накинувся на дружину військового. Нападника затримали і повідомили про підозру.

Про це розповіли у пресслужбі поліції Києва у середу, 5 червня.

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Напад на дружину військового

"Столичні поліцейські встановили та затримали фігуранта, йому повідомили про підозру. Зараз чоловік дає свідчення слідчим. Його дії кваліфіковані за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство. — Ред.)", — йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі, строком до чотирьох років.

У поліції також розповіли, що заяви від постраждалої не отримували, а відео з нападом чоловіка на жінку виявили в соціальній мережі. Правоохоронці самі зв’язалися з потерпілою та запросили її до Оболонського управління поліції, де вона надала свідчення щодо цієї ситуації.

Правоохоронці дізналися, що у підземному переході на території Оболонського району столиці до потерпілої почали чіплятись чоловіки. Вони нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. Дівчина зафіксувала зухвалі дії порушників на телефон. Ініціатора нападу розшукали, ним виявися місцевий мешканець 1950 року народження.

напад на дружину військовго
Затриманий правоохоронцями пенсіонер-українофоб. Фото: поліція Києва

Що відомо про нападника

В соцмережах пишуть, що чоловіком, який напав  на дружину військового, виявився 74-річний місцевий житель Віктор Салюк, прихильник Росії. Він кричав: "я біл тєх, кто здесь разговаріваєт на украінскам", плюнув в обличчя дружині військового, завдав їй кілька ударів та намагався розбити телефон.

Цей напад стався, коли дружина військового поверталася з похорону парамедикині Ірини Цибух із позивним "Чека".

"Я пішки йшла додому від зупинки електрички "Куренівка". При виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до мене в фамільярному та вульгарному тоні. На це я рівно сказала, що не розумію російську, обігнавши їх", — розповіла дівчина.

Дівчина розповіла, що чоловік в смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть росіяни і розправляться з нею і такими, як вона.

"І ще купу подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто. Я увімкнула камеру", — розповіла дівчина.

напад на дружину військвого
Повідомлення поліції про напад на дружину військового. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Києві судили іноземця, який влаштував бійку та завдав тяжких ушкоджень жителю столиці. Він отримав до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік та двоє жінок шахрайським шляхом привласнили пожертви на допомогу дітям. Обвинувальний акт скеровано до суду, зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.

Україна
Київ
напад
підозра
хуліганство

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