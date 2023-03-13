Власти Киева были готовы объявить эвакуацию из-за массированных ударов рф в январе, — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города были готовы объявить эвакуацию жителей из-за массированных ударов рф по инфраструктуре города в январе 2023 года. Он отметил, что самый тяжелый блэкаут продолжался 14 часов и не было света, воды и отопления. К счастью, мягкая погода позволила избежать более серьезных последствий.
Об этом пишет DW.
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Слова Кличко
Кличко оценил помощь Германии в обороне Украины и отметил роль ЗРК Iris-T, произведенной в Германии, в защите от российских ракетных ударов. Однако он призвал ускорить поставки оружия для Украины.
Примечательно, что массированные удары по городской инфраструктуре говорят о том, что россия использует все доступные средства для достижения своих целей. Однако благодаря помощи со стороны других стран, в том числе Германии, Украина продолжает сопротивляться агрессии рф и защищать свою территориальную целостность.
Напомним, что 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей остались без отопления.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правоохранителями, военными и разведкой. На встрече обсуждался массовый обстрел россиян и его последствия.