Власти Киевщины продлили действие комендантского часа до 5 марта

Продолжительность комендантского часа не изменилась

В Киевской области продлено действие комендантского часа. Продолжительность комендантского часа остается неизменной — она будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Продление ограничений

Такие временные ограничения, как отмечается в сообщении, согласно распоряжению Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 26 февраля по 5 марта.

В Киевской ОВА напомнили, что во время комендантского часа запрещается:

пребывание на улице и в других общественных местах

перемещение транспортом или пешком.

В то же время исключение составляют люди, вовлеченные в работу критической инфраструктуры, о чем у человека должно быть подтверждение в виде спецпропуска установленного образца.

В администрации также напоминают, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве вводится пропуск нового формата на авто для передвижения в комендантский час.