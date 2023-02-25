Власти Киевщины продлили действие комендантского часа до 5 марта

Власти Киевщины продлили действие комендантского часа
В Киевской области продлено действие комендантского часа. Продолжительность комендантского часа остается неизменной — она будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00.
Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.
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Продление ограничений
Такие временные ограничения, как отмечается в сообщении, согласно распоряжению Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 26 февраля по 5 марта.
В Киевской ОВА напомнили, что во время комендантского часа запрещается:
- пребывание на улице и в других общественных местах
- перемещение транспортом или пешком.
В то же время исключение составляют люди, вовлеченные в работу критической инфраструктуры, о чем у человека должно быть подтверждение в виде спецпропуска установленного образца.
В администрации также напоминают, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве вводится пропуск нового формата на авто для передвижения в комендантский час.