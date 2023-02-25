Влада Київщини продовжила дію комендантської години до 5 березня

Тривалість комендантської години не змінилася

У Київській області продовжено дію комендантської години. Тривалість комендантської години залишається незмінною — вона діятиме щодня з 23:00 до 05:00.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Продовження обмежень

Такі тимчасові обмеження, як зазначається у повідомленні, згідно з розпорядженням Київської обласної військової адміністрації, на всій території регіону продовжено з 26 лютого до 5 березня.

У Київській ОВА нагадали, що під час комендантської години забороняється:

перебування на вулиці та в інших громадських місцях

переміщення транспортом або пішки.

Водночас, виняток становлять люди, залучені у роботі критичної інфраструктури, про що в людини має бути підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка.

У адміністрації також нагадують, що при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві вводять перепустки нового формату на авто для пересування в комендантську годину.