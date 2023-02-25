Влада Київщини продовжила дію комендантської години до 5 березня

Влада Київщини продовжила дію комендантської години
У Київській області продовжено дію комендантської години. Тривалість комендантської години залишається незмінною — вона діятиме щодня з 23:00 до 05:00.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
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Продовження обмежень
Такі тимчасові обмеження, як зазначається у повідомленні, згідно з розпорядженням Київської обласної військової адміністрації, на всій території регіону продовжено з 26 лютого до 5 березня.
У Київській ОВА нагадали, що під час комендантської години забороняється:
- перебування на вулиці та в інших громадських місцях
- переміщення транспортом або пішки.
Водночас, виняток становлять люди, залучені у роботі критичної інфраструктури, про що в людини має бути підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка.
У адміністрації також нагадують, що при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві вводять перепустки нового формату на авто для пересування в комендантську годину.