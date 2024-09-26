Митинг инвесторов в Киеве — протестующий выразил возмущение бездействием властей

Митинг инвесторов у здания КГГА 26 сентября. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сегодня в Киеве инвесторы компаний "Киевгорстрой" и "Укрбуд" провели митинг у КГГА. Инвестор Сергей, который был на протесте, выразил свое возмущение бездействием власти, ведь ожидает начало строительства уже больше года.

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн пообщался с одним из митингующих.

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В Киеве 26 сентября под стенами городской госадминистрации состоялся митинг инвесторов компаний "Киевгорстрой" и "Укрбуда". Причиной протеста стали задержки в строительстве жилых комплексов, что вызвало возмущение среди участников акции.

Инвесторы вышли на митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сергей, один из митингующих, является инвестором жилого комплекса "Курнатовского". Мужчина отметил, что его дом в Днепровском районе, который должен был быть сдан в 2023 году, до сих пор находится только на стадии котлована.

"Деньги застройщик украл. Поэтому мы, как инвесторы, просим КГГА помочь решить этот вопрос, ведь она владеет 80% акций "Киевгорстроя"" — подчеркнул Сергей.

Правоохранители, приехавшие контролировать митинг инвесторов. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Митингующий рассказал, что инвесторы не впервые вышли на митинг по этой ситуации, но власть, по его словам, не слышала их, а только "кормила обещаниями".

"У людей лопнуло терпение и они вышли сегодня и перекрыли дорогу. Правоохранители хотели мирно решать этот вопрос, но мы не можем уйти пока нам ничего не пообещают", — отметил инвестор.

Митингующий возле КГГА. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Он заявил, что некоторые инвесторы уже ждут восемь лет на свое жилье. Сообщается, что городской голова Киева Виталий Кличко вышел к протестующим и пообещал разобраться со всем.

"Сейчас акция завершена, но будем наблюдать, выполнят ли обещанное. Я лично думаю, что это были только слова", — подытожил Сергей.

Напомним, недавно в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали", уже третий год находящихся в российском плену.

Подобная акция с участием родственников пленных украинских военных прошла и в Киеве. Митингующие прибыли в здание Международного комитета Красного Креста.