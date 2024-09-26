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Влада нас не чує — інвестор "Київміськбуду" прокоментував мітинг під КМДА

26 вересня 2024 14:20
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Мітинг інвесторів у Києві — протестувальник висловив обурення бездіяльністю влади
Мітинг інвесторів біля будівлі КМДА 26 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Сьогодні у Києві інвестори компаній "Київміськбуд" та "Укрбуд" провели мітинг біля КМДА. Інвестор Сергій, який був на протесті, висловив своє обурення бездіяльністю влади, адже чекає початок будівництва вже понад рік.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн поспілкувався з одним із мітингувальником.

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У Києві 26 вересня під стінами міської держадміністрації відбувся мітинг інвесторів компаній "Київміськбуд" та "Укрбуду". Причиною протесту стали затримки у будівництві житлових комплексів, що викликало обурення серед учасників акції.

Мітинг інвесторів у Києві
Інвестори вийшли на мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сергій, один із мітингувальників, є інвестором житлового комплексу "Курнатовського". Чоловік зазначив, що його будинок у Дніпровському районі, який мав бути зданий у 2023 році, досі перебуває лише на стадії котловану.

"Гроші забудовник вкрав. Тому ми, як інвестори, просимо КМДА допомогти розв'язувати це питання, адже вона володіє 80% акцій "Київміськбуду"" — підкреслив Сергій.

Інвестори Укрбуду та Київміськбуду
Правоохоронці, які приїхали контролювати мітинг інвесторів. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Мітингувальник розповів, що інвестори не вперше вийшли на мітинг щодо цієї ситуації, але влада, за його словами, не чула їх, а лише "годувала обіцянками".

"У людей увірвався терпець і вони вийшли сьогодні і перекрили дорогу. Правоохоронці хотіли мирно розв'язувати це питання, але ми не можемо піти поки нам нічого не пообіцяють", — зауважив інвестор.

Інвестори мітингують у Києві
Мітингувальник біля КМДА. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Він заявив, що деякі інвестори вже чекають вісім років на своє житло. Повідомляється, що міський голова Києва Віталій Кличко вийшов до протестувальників та пообіцяв розібратися з усім.

"Наразі акція завершена, але будемо спостерігати, чи виконають обіцяне. Я особисто думаю, що це були тільки слова", — підсумував Сергій.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі", які вже третій рік перебувають у російському полоні.

Подібна акція за участі родичів полонених українських військових пройшла і в Києві. Мітингувальники прибули до будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Київ мітинг інвестиції протести КМДА будівництво

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