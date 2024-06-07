Когда откроется синяя ветка метро в Киеве - последние новости

Метро в Киеве. Фото: из открытых источников

Шесть станций синей ветки метро в Киеве закрыли вечером 8 января 2023 из-за аварийности. На следующий день власти города и руководство метрополитена сделали заявление, что ремонт сделают за полгода, следовательно, открыться станции должны 8 июня 2024 года.

Заработает ли полноценно синяя ветка метро и как жили все это время жители Голосеевского района — в материале Новини.LIVE.

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Закрытие станций метро

Вечером 8 декабря в Киеве резко закрыли шесть станций метро — Демеевскую, Голосеевскую, Васильковскую, ВДНХ, Ипподром и Теремки. Главная авария произошла между станциями Демеевская и Лыбидская. Через полтора месяца у подземелья спустилась комиссия, чтобы исследовать состояние аварийного тоннеля. На месте работало и Новини.LIVE.Тогда обнаружили протечку. Ремонтные работы начали и внутри туннеля и снаружи у станции Демеевская.

Жизнь без метро

Для людей на замену метро власти запустили автобус М2, который курсирует по линии закрытых станций и не останавливается на других остановках. Обещали интервал в 45 секунд между маршрутами, но по факту количество людей настолько велико, что конечные остановки всегда переполнены. Во время тревоги этот транспорт не ходит, людям приходится либо ждать отбоя под открытым небом, либо платить за такси.

Очередь на М2 на станции Лыбидская. Фото: Новини.LIVE

В мае 2024 года на Лыбидской, крайней остановке М2, произошел прорыв трубопровода. Это еще усугубило транспортную развязку, ведь часть дороги перекрыли.

В Верховной Раде за это время была создана временная специальная комиссия по Киеву. На ее первое заседание приходил и мэр Виталий Кличко с руководством метрополитена. Заявление было шокирующим — в метро насморк, а такие болезни лечат не сразу. Соответствующее видео опубликовало Новини.LIVE.

Открытие станций

Согласно первому обещанию властей открытие станций должно состояться 8 июня. Однако, как сообщают в Киевсовете, этого не произойдет. Вероятно, ремонт не завершат даже до конца лета.

"В эту субботу (8 июня. — Ред.) точно не откроют. Было обещание через полгода, но мы все сразу говорили, что это нереально. Что происходит сегодня, то успели только разобрать тоннель. Но все же нужно построить заново, восстановить благоустройство. Но учитывая темпы, с которыми все строится в Киеве, я не уверен, что нужно будет полгода еще. Я думаю, что затянется минимум еще на 8 месяцев", — сказал Новини.LIVE депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Напомним, в настоящее время в Киеве не работают шесть станций метрополитена на синей ветке. Ремонт проводится между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". Кроме того, госаудитслужба обвиняла Киевскую городскую государственную администрацию в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на станции метро "Почтовая площадь".

В то же время в Киеве объявили тендер на строительство метро на Винограде, и ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн. Такое решение местных властей критикуют из-за того, что в Киевском метрополитене есть нерешенные неотложные проблемы, да и выделение сумасшедших средств во время активного наступления врага на востоке неуместно.