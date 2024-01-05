В результате ракетного удара РФ по Киеву погибла украинская футболистка

Украинская футболистка Виктория Котлярова и ее мать, Людмила. Фото из семейного архива

В результате российского ракетного удара по Киеву 29 декабря 2023 года погибли 27-летняя футболистка Виктория Котлярова и ее мать, Людмила. Жизнь женщин оборвалась на работе.

Об этом сообщает издание "Тексты".

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Виктория Котлярова. Источник: соцсети

"Века, в девичестве Чорновил, училась в школе-интернате, что на Старой Подусовке в Чернигове. Окончила в 2012 году. Именно здесь началась ее спортивная карьера. Была, как солнышко. Помогала мне всегда тренировать младших питомцев", — рассказывает ее первый тренер, учитель физкультуры школы-интерната Борис Скоп, и добавляет: узнал страшную новость о гибели воспитанницы первого января. Оправиться до сих пор не может.

В этой футбольной школе-интернате обучались одаренные спортсменки со всей Украины. Позиция Виктории — голкипер. С 2011 года она вместе со своей сборной объездила всю Украину, выиграв немало футбольных турниров.

Сама Виктория выступала за черниговский "Спартак", киевский "Атекс" и уманьский "Ятрань-Берестовец". Как рассказала, ее студенческая подруга, Лидия Ошовская, Вика ушла из женского футбола из-за нехватки средств. В результате чего немало ездила на заработки в Польшу.

"Она жила с мамой, которая работала на заводе в Святошинском районе, как раз недавно и забрала работать к себе. О работе своей не говорила. Там вдвоем они и погибли", — рассказывает девушка.

Замуж Виктория вышла в 27 лет. С ее мужем, военнослужащим Андреем Котляровым, они обручились 23 декабря. Мать спортсменки, Людмилу, похоронили в Тальном Черкасской области, откуда они родом. Насчет Вики до сих пор продолжается опознание по ДНК-экспертизе, поскольку тело девушки сильно изуродовано.

Напомним, что ранее в результате ракетной атаки по Киеву 29 декабря количество пострадавших снова возросло. Спасатели извлекли тело семнадцатого погибшего.

В Одесской области из-за ночной вражеской атаки 1 января погиб 15-летний подросток, еще три человека получили ранения. Стражи порядка уже начали фиксировать последствия очередного преступления армии РФ.