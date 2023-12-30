Масована атака на Київ — кількість жертв знову зросла

Наслідки атаки на Київ 29 грудня. / Фото: Associated Press

Внаслідок ракетної атаки по Києву, 29 грудня, кількість постраждалих знову зросла. Рятувальники витягнули тіло сімнадцятого загиблого.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Під ранок, 29 грудня, росіяни масовано атакували Україну. Під ворожий удар також потрапила столиця.

"Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки по Києву. Фото: скриншот

Наразі триває пошукова операція.

"Велика трагедія для міста", — додали у КМВА.

Через наслідки ворожого удару, 1 січня в Києві оголосили День жалоби.

Ракетна атака на Київ — що відомо

Нагадаємо, вчора окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.

Одна з жінок розповіла, що сьогодні вночі прокинулася від гучного вибуху. За її словами, на вулиці було багато диму. Вона розповіла, що відчула на собі вибухову хвилю.

Крім того, у Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.