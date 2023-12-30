Масована атака на Київ — кількість жертв знову зросла
Внаслідок ракетної атаки по Києву, 29 грудня, кількість постраждалих знову зросла. Рятувальники витягнули тіло сімнадцятого загиблого.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
У Києві зросла кількість загиблих
Під ранок, 29 грудня, росіяни масовано атакували Україну. Під ворожий удар також потрапила столиця.
"Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів", — йдеться у повідомленні.
Наразі триває пошукова операція.
"Велика трагедія для міста", — додали у КМВА.
Через наслідки ворожого удару, 1 січня в Києві оголосили День жалоби.
Ракетна атака на Київ — що відомо
Нагадаємо, вчора окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.
Одна з жінок розповіла, що сьогодні вночі прокинулася від гучного вибуху. За її словами, на вулиці було багато диму. Вона розповіла, що відчула на собі вибухову хвилю.
Крім того, у Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.
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