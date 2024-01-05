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Внаслідок ракетного удару РФ по Києву загинула українська футболістка

5 січня 2024 20:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Внаслідок ракетного удару РФ по Києву загинула українська футболістка
Українська футболістка Вікторія Котлярова та її мати, Людмила. Фото з родинного архіву
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Внаслідок російського ракетного удару по Києву 29 грудня 2023 року загинули 27-річна футболістка Вікторія Котлярова та її мати, Людмила. Життя жінок обірвалося на роботі.

Про це повідомляє видання "Тексти".

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Вікторія Котлярова. Джерело: соцмережі

"Віка, в дівоцтві Чорновіл, навчалася у школі-інтернаті, що на Старій Подусівці у Чернігові. Закінчила у 2012 році. Саме тут почалася її спортивна кар’єра. Була, як сонечко. Допомагала мені завжди тренувати молодших вихованців", — розповідає її перший тренер, вчитель фізкультури школи-інтернату Борис Скоп, та додає:  дізнався страшну новину про загибель вихованки першого січня. оговтатись досі не може.

У цій футбольній школі-інтернаті навчалися обдаровані спортсменки з усієї України. Позиція Вікторії — голкіперка. З 2011 року вона разом зі своєю збірною об’їздила всю Україну, вигравши чимало футбольних турнірів.

Сама Вікторія виступала за чернігівський "Спартак", київський "Атекс" та уманський "Ятрань-Берестівець". Як розповіла, її студентська подруга, Лідія Ошовська, Віка пішла з жіночого футболу через нестачу коштів. Внаслідок чого чимало їздила на заробітки в Польщу. 

"Вона жила з мамою, яка працювала на заводі у Святошинському районі, саме нещодавно і її забрала працювати до себе. Про роботу свою не говорила. Там удвох вони й загинули", — розповідає дівчина.

Заміж Вікторія вийшла у 27 років. З її чоловіком, військовослужбовцем Андрієм Котляровим, вони побралися 23 грудня. Мати спортсменки, Людмилу, поховали у Тальному Черкаської області, звідки вони родом. Щодо Віки досі триває впізнання за ДНК-експертизою, адже тіло дівчини сильно понівечене. 

Нагадаємо, що раніше внаслідок ракетної атаки по Києву 29 грудня кількість постраждалих знову зросла. Рятувальники витягнули тіло сімнадцятого загиблого.

Натомість в Одеській області через нічну ворожу атаку 1 січня загинув 15-річний підліток, ще троє людей отримали поранення. Правоохоронці вже почали фіксувати наслідки чергового злочину армії РФ.

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