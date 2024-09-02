Атака на Киев 2 сентября – какие последствия удара по спорткомплексу

Все помещение выгорело — работница спорткомплекса о последствиях удара по Киеву
Во время ракетной атаки Киева утром 2 сентября поврежден спорткомплекс в Голосеевском районе. В результате удара внутри помещения все выгорело и держится очень тяжелый воздух.
Об этом рассказала заместитель начальника склада спорткомплекса Света Омелюх в комментарии Новини.LIVE.
Последствия удара по спорткомплексу в Киеве
По словам работницы МАУП, внутри помещения все выгорело и держится очень тяжелый воздух. Также в результате удара сгорел генератор, который планировали передать военным.
"Все восстановим и будут учиться наши дети здесь, а мы будем работать", — заявила Светлана Омелюх.
Отметим, что сегодня россияне выпустили по Украине 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА. Воздушные силы сбили 42 вражеских цели.
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