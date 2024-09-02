Атака на Киев 2 сентября – какие последствия удара по спорткомплексу

Последствия удара по спортивному комплексу в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во время ракетной атаки Киева утром 2 сентября поврежден спорткомплекс в Голосеевском районе. В результате удара внутри помещения все выгорело и держится очень тяжелый воздух.

Об этом рассказала заместитель начальника склада спорткомплекса Света Омелюх в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия удара по спорткомплексу в Киеве

По словам работницы МАУП, внутри помещения все выгорело и держится очень тяжелый воздух. Также в результате удара сгорел генератор, который планировали передать военным.

"Все восстановим и будут учиться наши дети здесь, а мы будем работать", — заявила Светлана Омелюх.

Отметим, что сегодня россияне выпустили по Украине 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА. Воздушные силы сбили 42 вражеских цели.