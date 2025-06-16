Россия ударила дронами по Киеву - в КГВА назвали последствия

Спасатели на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские войска в ночь на понедельник, 16 июня, атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате обстрела зафиксированы повреждения в нескольких районах, один человек пострадал.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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Атака на Киев 16 июня

"Этой ночью российский ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения — воронка. Чудом удалось избежать значительных повреждений и жертв", — отметил глава администрации.

В то же время из-за российского обстрела были повреждены торговые павильоны в Дарницком районе и фиксируются обломки сбитых дронов еще на нескольких локациях, в частности в Днепровском районе.

Ткаченко уточнил, что пока известно об одном пострадавшем — это парень 2004 года рождения, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Глава КГВА поблагодарил Силы ПВО, спасателей и медиков за готовность к любым ситуациям.

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, ночью мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников в направлении Киева, в городе работали Силы ПВО.

А в результате обстрела Киевской области 60-летний мужчина получил ранения, зафиксированы разрушения.