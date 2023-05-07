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Вночі в Києві сили ППО знищили розвідувальний БпЛА ворога

7 травня 2023 07:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Вночі в Києві сили ППО знищили розвідувальний БпЛА ворога
Російський БпЛА. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч на 7 травня сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотний літальний апарат. За попередньою інформацією постраждалих і руйнувать немає.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні  уточнюються", —зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Також він вкотре закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог та берегти себе і близьких.

Нагадаємо, що на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області.

Окрім цього, у ніч на 4 травня ЗСУ заявили про успішне перехоплення ракети Х-47 "Кинжал" у повітряному просторі над Києвом.

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спочатку спростував інформацію про те, що у ніч проти 4 травня у небі над Києвом збили російську балістичну ракету, однак згодом повітряні сили України остаточно підтвердили факт збиття гіперзвукової ракети "Кинджал" над Київською областю. 

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