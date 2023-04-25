Вода в Киевской области снова поднялась: где удерживаются подтопление
Сегодня, 25 апреля, уровень воды в Днепре поднялся на 11 сантиметров. Специалисты и спасатели Киева следят за динамикой и готовы к немедленному реагированию.
Об этом информирует Киевская ОВА.
Паводки в Киеве
Отмечается, что на 10 утра 25 апреля уровень воды г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 294 см. За последние сутки вода поднялась на 11 см. Но до критического для столицы уровня остается еще больше одного метра.
Содержатся подтопления пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы.
"Мы внимательно следим за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все соответствующие службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", — начальник КМВА Сергей Попко.
Напомним, что вчера, 24 апреля, вода в Киеве начала отступать, падение уровня за последние сутки стало самым большим с начала половодья. Но возможна вторая волна наводнения в начале мая.