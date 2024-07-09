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Волонтер рассказал, как проходит разбор завалов в Шевченковском районе Киева

9 июля 2024 17:53
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Бригадир София
редактор
Обстрел Киева — волонтеры помогают разбирать завалы
Спасатели разбирают завалы дома в Киеве после удара РФ 8 июля. Фото: Новости.
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В понедельник, 8 июля, россияне совершили массированный ракетный обстрел Украины. Приблизительно пятьдесят жителей Киева присоединились к команде спасателей для разбора завалов в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает издание  Новини.LIVE во вторник, 9 июля.

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Разбор завалов в Шевченковском районе Киева

Представитель волонтерской организации Repair Together сообщил, что они активно работают на месте ракетного удара уже вторые сутки. Он отметил, что иногда приходится отказывать тем, кто хочет присоединиться к спасательным работам, ведь есть достаточное количество помощников.

В настоящее время местные жители столицы активно убирают территории вблизи наиболее поврежденного дома. Спасатели не пускают гражданских лиц к самому подъезду, производя поиски возможных жертв.

 

Напомним, на месте ракетного удара по дому в Шевченковском районе продолжается разбор завалов. В ходе аварийно-спасательных работ произошел обвал части дома.

Ранее мы писали, что в Киеве продолжает расти количество жертв российского удара 8 июля. Спасатели продолжают находить тела погибших под завалами многоэтажки в Шевченковском районе. В общей сложности спасатели получили тела 12 погибших.

Киев война ГСЧС Киевская область волонтеры война в Украине

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