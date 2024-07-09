Обстріл Києва — волонтери допомагають розбирати завали

Рятувальники розбирають завали будинку у Києві після удару РФ 8 липня. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 8 липня, росіяни здійснили масований ракетний обстріл України. Приблизно п'ятдесят мешканців Києва приєдналися до команди рятувальників для розбору завалів у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE у вівторок, 9 липня.

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Розбір завалів в Шевченківському районі Києва

Представник волонтерської організації Repair Together повідомив, що вони активно працюють на місці ракетного удару уже другу добу. Він зауважив, що іноді доводиться відмовляти тим, хто хоче приєднатися до рятувальних робіт, адже наразі є достатня кількість помічників.

Нині місцеві мешканці столиці активно прибирають території поблизу найбільш пошкодженого будинку. Рятувальники не пускають цивільних осіб до самого під'їзду, проводячи пошуки можливих жертв.

Нагадаємо, на місці ракетного удару по будинку в Шевченківському районі триває розбір завалів. Під час аварійно-рятувальних робіт стався обвал частини будинку.

Раніше ми писали, що у Києві продовжує зростати кількість жертв російського удару 8 липня. Рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих під завалами багатоповерхівки у Шевченківському районі. Загалом рятувальники дістали тіла 12 загиблих.