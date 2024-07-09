Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Волонтер розповів, як проходить розбір завалів у Шевченківському районі Києва arrow

Волонтер розповів, як проходить розбір завалів у Шевченківському районі Києва

9 липня 2024 17:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Обстріл Києва — волонтери допомагають розбирати завали
Рятувальники розбирають завали будинку у Києві після удару РФ 8 липня. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 8 липня, росіяни здійснили масований ракетний обстріл України. Приблизно п'ятдесят мешканців Києва приєдналися до команди рятувальників для розбору завалів у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє видання  Новини.LIVE у вівторок, 9 липня.

Читайте також:

Розбір завалів в Шевченківському районі Києва

Представник волонтерської організації Repair Together повідомив, що вони активно працюють на місці ракетного удару уже другу добу. Він зауважив, що іноді доводиться відмовляти тим, хто хоче приєднатися до рятувальних робіт, адже наразі є достатня кількість помічників.

Нині місцеві мешканці столиці активно прибирають території поблизу найбільш пошкодженого будинку. Рятувальники не пускають цивільних осіб до самого під'їзду, проводячи пошуки можливих жертв.

 

Нагадаємо, на місці ракетного удару по будинку в Шевченківському районі триває розбір завалів. Під час аварійно-рятувальних робіт стався обвал частини будинку.

Раніше ми писали, що у Києві продовжує зростати кількість жертв російського удару 8 липня. Рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих під завалами багатоповерхівки у Шевченківському районі. Загалом рятувальники дістали тіла 12 загиблих.

Київ війна ДСНС Київська область волонтери війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних