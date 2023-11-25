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Вражеская атака дронов — Кличко рассказал о последствиях обстрелов в Киеве

25 ноября 2023 09:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Вражеская атака дронов — Кличко рассказал о последствиях обстрелов в Киеве
Спасатель ликвидирует пожар в результате обстрелов в Киеве. Фото: ГУ ГСЧС в г. Киеве
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты атаковали Киев рекордным количеством "шахедов". Воздушная тревога длилась в течение шести часов.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет КГГА.

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Последствия вражеской атаки в городе

В Соломенском районе из-за падения обломков беспилотника произошел пожар в детском саду, в соседних домах были повреждены окна.

Также в этом районе разрушениям подвергся второй этаж одной из многоэтажек, в результате чего две женщины не могли самостоятельно выбраться из здания.

последствия обстрелов
Последствия атаки в Киеве. Фото: ГУ ГСЧС в г. Киеве

"Спасатели их деблокировали и эвакуировали. Также в Соломенском районе обломок дрона упал на открытой местности, где вызвал возгорание", — добавил Кличко.

последствия обстрелов
Последствия атаки в Киеве. Фото: ГУ ГСЧС в г. Киеве

Кроме того, в Печерском и Подольском районах обломки дронов упали на открытой местности.

Относительно Днепровского района, там зафиксировали падение обломка на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Пожара и пострадавших не было.

В Голосеевском районе столицы обломок беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом. По предварительной информации, потерпевших нет.

Сколько человек пострадало

"На всех локациях работали или продолжают работать аварийно-спасательные подразделения и медики", — отметил городской голова Киева.

В результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Всем им была оказана медицинская помощь на местах или в травмпункте, никого не пришлось госпитализировать.

последствия атаки в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram КГГА

Напомним, в Киеве в результате вражеского обстрела без электроэнергии осталось 77 жилых домов и 120 учреждений. Во время атаки была обесточена воздушная линия.

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