Вражеская атака дронов — Кличко рассказал о последствиях обстрелов в Киеве
В ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты атаковали Киев рекордным количеством "шахедов". Воздушная тревога длилась в течение шести часов.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет КГГА.
Последствия вражеской атаки в городе
В Соломенском районе из-за падения обломков беспилотника произошел пожар в детском саду, в соседних домах были повреждены окна.
Также в этом районе разрушениям подвергся второй этаж одной из многоэтажек, в результате чего две женщины не могли самостоятельно выбраться из здания.
"Спасатели их деблокировали и эвакуировали. Также в Соломенском районе обломок дрона упал на открытой местности, где вызвал возгорание", — добавил Кличко.
Кроме того, в Печерском и Подольском районах обломки дронов упали на открытой местности.
Относительно Днепровского района, там зафиксировали падение обломка на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Пожара и пострадавших не было.
В Голосеевском районе столицы обломок беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом. По предварительной информации, потерпевших нет.
Сколько человек пострадало
"На всех локациях работали или продолжают работать аварийно-спасательные подразделения и медики", — отметил городской голова Киева.
В результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Всем им была оказана медицинская помощь на местах или в травмпункте, никого не пришлось госпитализировать.
Напомним, в Киеве в результате вражеского обстрела без электроэнергии осталось 77 жилых домов и 120 учреждений. Во время атаки была обесточена воздушная линия.
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