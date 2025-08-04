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Главная Киев Вражеские БпЛА атаковали Киевскую область — разрушены дома и авто

Вражеские БпЛА атаковали Киевскую область — разрушены дома и авто

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 10:53
Обстрелы Киевщины за сутки — российские БпЛА повредили дома и авто
Последствия предыдущего обстрела Киевщины. Иллюстративное фото: t.me/kyivoda

На Киевщине состоялась очередная атака вражеских беспилотников. Воздушная тревога звучала во всех семи районах области.

Об этом сообщили 4 августа в Киевской областной военной администрации.

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Враг атаковал область с помощью БпЛА, которые были обезврежены украинской ПВО.

К счастью, среди мирного населения нет пострадавших. Объекты критической инфраструктуры остались невредимыми — ни одного попадания не допущено.

В то же время, в Бориспольском районе в результате падения обломков повреждены шесть частных домов и один автомобиль. В домах выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады.

Владельцам пострадавшего имущества обещают предоставить всю необходимую помощь. Уже ведется соответствующая работа совместно с местными властями и партнерами.

Обстріл Київщини - наслідки
Сообщение Киевской ОГА. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, удар российского дрона уничтожил склад литовской благотворительной организации в Киеве.

А также Тимур Ткаченко возмутился бездействием КГГА в отношении пострадавших в результате атаки РФ по столице.

Киевская область обстрелы война в Украине атака БпЛА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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