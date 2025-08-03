Атака на Київ 31 липня — дрон РФ знищив склад організації Blue/Yellow

Наслідки удару дрону РФ по сладу "Blue/Yellow". Фото: Blue/Yellow

Внаслідок російської атаки на Київ, яка трапилася у ніч проти 31 липня, було знищено склад литовської благодійної організації "Blue/Yellow". Волонтери надавали гуманітарну допомогу мешканцям України.

Про це виданню LTR повідомили у пресслужбі організації.

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Як повідомили волонтери, внаслідок удару російського дрона складське приміщення, де зберігалася допомога від Литви перед відправкою на фронт, було повністю знищене.

На щастя, на момент влучання, приміщення було майже порожнє — там зберігалися тільки засоби індивідуального захисту (каски та жилети) для співробітників і медиків.

"В Україні ніхто не застрахований від подібних нападів. Це повсякденна реальність війни. Найголовніше, що не постраждали люди. Фонд не зазнав серйозних втрат, тому наша робота не припиняється — ми продовжимо збирати кошти і відправляти їх захисникам України", — сказала директорка "Blue/Yellow" Лаура Паукште.

Попри атаку росіян у благодійному фонді не мають намірів припиняти допомогу українцям.

"На жаль, це таке також буває. Хоча втрати відносно невеликі (ми "передчували", що таке може статися, і діяли відповідно), це "чорне" нагадування про те, що відбувається в Україні. Діяльність синьо-жовтих не припиняється, і хоча до цього неможливо бути повністю готовим, ми знаємо, як діяти далі. Наша система рухається. Зберігайте спокій, продовжуйте підтримувати, ми будемо з вами, з Україною, до кінця", — заявив співзасновник організації Йонас Оман.

Йонас Оман. Фото: lrt.lt

Нагадаємо, 31 липня російська ракета також поцілила у багатоповерхівку в Святошинському районі. Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих.

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