Обстріли Київщини за добу — російські БпЛА пошкодили будинки та авто

Ворожі БпЛА атакували Київщину — пошкоджені будинки та авто
На Київщині відбулася чергова атака ворожих безпілотників. Повітряна тривога лунала в усіх семи районах області.
Про це повідомили 4 серпня у Київській обласній військовій адміністрації.
Наслідки атаки РФ по Київській області
Ворог атакував область за допомогою БпЛА, які були знешкоджені українською ППО.
На щастя, серед мирного населення немає постраждалих. Об'єкти критичної інфраструктури залишилися неушкодженими — жодного влучання не допущено.
Водночас, у Бориспільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено шість приватних будинків і один автомобіль. У домівках вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлі та фасади.
Власникам постраждалого майна обіцяють надати всю необхідну допомогу. Вже ведеться відповідна робота спільно з місцевою владою та партнерами.
Нагадаємо, удар російського дрону знищив склад литовської благодійної організації в Києві.
А також Тимур Ткаченко обурився бездіяльністю КМДА щодо постраждалих внаслідок атаки РФ по столиці.
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