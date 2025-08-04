Обстріли Київщини за добу — російські БпЛА пошкодили будинки та авто

Наслідки попереднього обстрілу Київщини. Ілюстративне фото: t.me/kyivoda

На Київщині відбулася чергова атака ворожих безпілотників. Повітряна тривога лунала в усіх семи районах області.

Про це повідомили 4 серпня у Київській обласній військовій адміністрації.

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Ворог атакував область за допомогою БпЛА, які були знешкоджені українською ППО.

На щастя, серед мирного населення немає постраждалих. Об'єкти критичної інфраструктури залишилися неушкодженими — жодного влучання не допущено.

Водночас, у Бориспільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено шість приватних будинків і один автомобіль. У домівках вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлі та фасади.

Власникам постраждалого майна обіцяють надати всю необхідну допомогу. Вже ведеться відповідна робота спільно з місцевою владою та партнерами.

Повідомлення Київської ОДА. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, удар російського дрону знищив склад литовської благодійної організації в Києві.

А також Тимур Ткаченко обурився бездіяльністю КМДА щодо постраждалих внаслідок атаки РФ по столиці.