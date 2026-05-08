Восстановление за 144,5 млн грн: сложная судьба дома на Вацлава Гавела

Поврежденный дом на улице Вацлава Гавела, 31. Фото: Новини.LIVE

Прошел почти год с момента попадания российской ракеты в жилой дом на Вацлава Гавела, 31. Тогда спасательная операция длилась несколько суток, а под завалами погибли 23 человека. Проектная документация для восстановления готова, однако ремонтные работы до сих пор не начались.

На месте побывала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Дом на Вацлева Гавела, 31 восстановят до октября 2027 года

Этот дом подчиняется коммунальному предприятию "Житлоинвестбуд-УКБ". Подрядчиком определили столичное ООО "СК "Аскон", которое заявило о привлечении к процессу семи субподрядчиков.

Дом на Вацлава Гавела, 31. Фото: Новини.LIVE

Смету восстановления оценили в 144,5 млн гривен, по данным объявления в в электронной системе публичных закупок Prozorro. По плану, завершить работы планируют до 30 сентября 2027 года. Впрочем, указано, что "исключительно при условии своевременного финансирования".

Ситуация на Вацлава Гавела, 31. Фото: Новини.LIVE

В комплекс работ входят: демонтажные и общестроительные работы, установка окон, дверей и балконов, внутренние отделочные работы в квартирах и местах общего пользования, отделка и утепление фасада, устройство кровли, установка лифтов, прокладка инженерных сетей, обустройство крылец с пандусами и обустройство части придомовой территории.

Читайте также:

Восстановить планируют до октября 2027 года. Фото: Новини.LIVE

Ранее на сайте Соломенской РГА информировали о встрече с жителями дома. Тогда сообщили, что подготовительные и строительно-монтажные работы на объекте с 18 апреля. По состоянию на 7 мая — фактических работ на объекте не происходило.

Поврежденный дом в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, жители Святошинского района задолжали более 200 миллионов гривен за коммунальные услуги. Причиной стало ухудшение материального положения из-за военных вызовов.

Также мы рассказывали, что в этом районе повреждены 336 домов в результате российских атак. Большинство из них удалось восстановить.