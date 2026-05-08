Головна Київ Відновлення за 144,5 млн грн: складна доля будинку на Вацлава Гавела

Відновлення за 144,5 млн грн: складна доля будинку на Вацлава Гавела

Дата публікації: 8 травня 2026 06:42
Пошкодженний будинок на вулиці Вацлава Гавела, 31. Фото: Новини.LIVE

Минув майже рік з моменту влучання російської ракети в житловий будинок на Вацлава Гавела, 31. Тоді рятувальна операція тривала кілька діб, а під завалами загинули 23 людини. Проєктна документація  для відновлення готова, однак ремонтні роботи досі не почались.

На місці побувала журналістка Новини.LIVE Анна Сірик. 

Будинок на Вацлева Гавела, 31 відновлять до жовтня 2027 року

Цей будинок підпорядковується комунальному підприємству "Житлоінвестбуд-УКБ". Підрядником визначили столичне ТОВ "БК "Аскон", яке заявило про залучення до процесу семи субпідрядників. 

Будинок на Вацлава Гавела, 31. Фото: Новини.LIVE

Кошторис відновлення оцінили у 144,5 млн гривень, за даними оголошення в в електронній системі публічних закупівель Prozorro. За планом, завершити роботи планують до 30 вересня 2027 року. Втім, зазначено, що "виключно за умови своєчасного фінансування".

Ситуація на Вацлава Гавела, 31. Фото: Новини.LIVE

У комплекс робіт входять: демонтажні та загальнобудівельні роботи, встановлення вікон, дверей та балконів, внутрішні оздоблювальні роботи в квартирах та місцях загального користування, оздоблення та утеплення фасаду, влаштування покрівлі, встановлення ліфтів, прокладання інженерних мереж, облаштування ґанків з пандусами та облаштування частини прибудинкової території. 

Відновити планують до жовтня 2027 року. Фото: Новини.LIVE

Раніше на сайті Соломʼянської РДА інформували про зустріч з мешканцями будинку. Тоді повідомили, що ідготовчі та будівельно-монтажні роботи на об’єкті з 18 квітня. Станом на 7 травня — фактичних робіт на обʼєкті не відбувалось. 

Пошкоджений будинок в Соломʼянському районі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, мешканці Святошинського району заборгували понад 200 мільйонів гривень за комунальні послуги. Причиною стало погіршення матеріального становища через воєнні виклики.

Також ми розповідали, що в цьому районі пошкоджені 336 будинків внаслідок російських атак. Більшість з них вдалось відновити.

Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
