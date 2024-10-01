Сентябрь 2024 года установил новые погодные рекорды

Женщины на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была 20,6°С.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского во вторник, 2 октября.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, сентябрь 2024 года в Киеве был самым теплым с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила +20,6°С, что на 5,7°С выше климатической нормы. Всего за месяц было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Итоги погоды в сентябре 2024 года. Фото: ЦГО

Сообщается, что самая высокая температура зафиксирована 1 сентября, когда столбик термометра поднялся до +33°С, а самая низкая — 19 сентября, когда температура упала до +10,4°С.

"Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 21 мм, или 36% климатической нормы", — говорится в сообщении.

Сообщение ЦГО. Фото: скриншот

Напомним, в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.

Как киевляне встречают прохладную осень в центре города, можно увидеть в фоторепортаже Новини.LIVE.