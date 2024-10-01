Сентябрь 2024 года установил новые погодные рекорды

Впервые с 1881 — в Киеве в сентябре зафиксировали погодные рекорды
Сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была 20,6°С.
Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского во вторник, 2 октября.
Каким был сентябрь 2024 года в Киеве
По данным Центральной геофизической обсерватории, сентябрь 2024 года в Киеве был самым теплым с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила +20,6°С, что на 5,7°С выше климатической нормы. Всего за месяц было зафиксировано 11 температурных рекордов.
Сообщается, что самая высокая температура зафиксирована 1 сентября, когда столбик термометра поднялся до +33°С, а самая низкая — 19 сентября, когда температура упала до +10,4°С.
"Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 21 мм, или 36% климатической нормы", — говорится в сообщении.
Напомним, в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.
Как киевляне встречают прохладную осень в центре города, можно увидеть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!